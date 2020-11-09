СП: Объем контрактов госзаказчиков с единственным поставщиком достиг рекорда

Объем закупок у единственного поставщика среди главных распорядителей бюджетных средств (ГБРС) в январе — сентябре 2020 г. достиг рекорда с 2016 г. и составил 32,4%. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, подготовленном Счетной палатой.

По данным ведомства, в 2019 г. этот показатель составил 20,6%, в 2018 г. — 23,1%, в 2017 г. — 29,3%, а в 2016 г. — 27,4%.

Между тем объем размещения государственных ценных бумаг в октябре — декабре 2020 г. может составить около 2,6 трлн руб., что сопоставимо с показателями за январь — сентябрь.

«Согласно прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год Минфина России, на 1 октября 2020 г. размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 5 трлн 400 млрд руб., из них объем привлечения за октябрь — декабрь 2020 г. может составить 2 трлн 567 млрд 421,2 млн руб., что сопоставимо с исполненным показателем за 9 месяцев 2020 г. или более чем на 20% больше показателя в целом за 2019 год», — говорится в докладе.

Ведомство отмечает, что за январь — сентябрь федеральный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 трлн 771,9 млрд руб. Покрытие дефицита в основном обеспечено за счет размещения государственных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, счета которых открыты в Федеральном казначействе. При этом объем привлекаемых средств составил 2,8 трлн руб.