ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

Электронная торговая площадка Газпромбанка приглашает поставщиков на вебинар по теме: «Учебный курс профессионального поставщика. Кейсы и практика работы на ЭТП ГПБ».
Дата обучения: 20 -21 июня 2017 г.
Режим занятий: 10:30 – 13:00
Форма обучения: онлайн
Стоимость: 6 000 руб.
Телефон для получения дополнительной информации: 7 495 150-06-61
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В рамках учебного мероприятия будут рассмотрены теоретические и практические аспекты работы на площадке, в том числе специфика торгов на секции Газпром. Вы получите исчерпывающую информацию об участии в закупках по 223-ФЗ, рассмотрите последние изменения в законодательстве и узнаете о предстоящих изменениях в нём. Вместе с преподавателем вы разберете ситуации неправомерного отклонения заявок и алгоритм действий процедуры обжалования.
Обучение проводит Александр Кузнецов, опытный эксперт-практик государственных и корпоративных закупок. Александр обучил более 5 тыс. закупщиков и поставщиков НК «РосНефть», НК «РосАтом», ЭТП «ГПБ», АО «Росгеология» и др. организаций.
После обучения проводится аттестация слушателей онлайн-мероприятия с выдачей именного сертификата. Для участия в вебинаре необходимо предварительно аккредитоваться. Записаться на вебинар вы можете на странице "Обучение".
Программа вебинара
20 июня
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Время
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Тема
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10:30-11:20
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Приветствие. Вступительное слово.
О практике участия в закупках по 223-ФЗ.
- Обзор законодательства, регулирующего закупки отдельных видов юридических лиц.
- Вопросы применения отдельных нормативных актов при планировании и осуществлении закупок
- Контроль за соблюдением норм Закона № 223-ФЗ, возможности по обжалованию, новые изменения.
- Прогнозы дальнейших изменений 223-ФЗ.
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11:20-12:20
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Отличительные особенности ЭТП ГПБ.
- Технические возможности работы площадки.
- Использование электронного документооборота и электронной подписи.
- Основные формы закупок.
- Работа в корпоративной секции ЭТП ГПБ.
- Прохождение регистрации и перерегистрации поставщиков.
- Поиск процедур, особенности оплаты и обеспечения участия.
- Подача запросов на разъяснение и заявок на участие:
- Торги и уторговывание.
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12:20-13:00
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Особенности работы на секции ГК Газпром.
Дополнительные возможности использования банковских сервисов.
21 июня
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Время
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Тема
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10:30-12:50
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Практическая работа на ЭТП ГПБ на примере учебной версии секции корпоративных заказчиков.
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12:50-13:00
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Ответы на вопросы
Телефон для получения дополнительной информации: 7 495 150-06-61
Обратный звонок