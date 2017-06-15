ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

Электронная торговая площадка Газпромбанка приглашает поставщиков на вебинар по теме: «Учебный курс профессионального поставщика. Кейсы и практика работы на ЭТП ГПБ».

Дата обучения: 20 -21 июня 2017 г.

Режим занятий: 10:30 – 13:00

Форма обучения: онлайн

Стоимость: 6 000 руб.

Телефон для получения дополнительной информации: 7 495 150-06-61







В рамках учебного мероприятия будут рассмотрены теоретические и практические аспекты работы на площадке, в том числе специфика торгов на секции Газпром. Вы получите исчерпывающую информацию об участии в закупках по 223-ФЗ, рассмотрите последние изменения в законодательстве и узнаете о предстоящих изменениях в нём. Вместе с преподавателем вы разберете ситуации неправомерного отклонения заявок и алгоритм действий процедуры обжалования.

Обучение проводит Александр Кузнецов, опытный эксперт-практик государственных и корпоративных закупок. Александр обучил более 5 тыс. закупщиков и поставщиков НК «РосНефть», НК «РосАтом», ЭТП «ГПБ», АО «Росгеология» и др. организаций.

После обучения проводится аттестация слушателей онлайн-мероприятия с выдачей именного сертификата. Для участия в вебинаре необходимо предварительно аккредитоваться. Записаться на вебинар вы можете на странице "Обучение".





Программа вебинара

20 июня

Время Тема 10:30-11:20 Приветствие. Вступительное слово.

Знакомство с основными возможностями онлайн семинара и обзор программы обучения. О практике участия в закупках по 223-ФЗ. - Обзор законодательства, регулирующего закупки отдельных видов юридических лиц. - Вопросы применения отдельных нормативных актов при планировании и осуществлении закупок - Контроль за соблюдением норм Закона № 223-ФЗ, возможности по обжалованию, новые изменения. - Прогнозы дальнейших изменений 223-ФЗ. 11:20-12:20 Отличительные особенности ЭТП ГПБ. - Технические возможности работы площадки. - Использование электронного документооборота и электронной подписи. - Основные формы закупок. - Работа в корпоративной секции ЭТП ГПБ. - Прохождение регистрации и перерегистрации поставщиков. - Поиск процедур, особенности оплаты и обеспечения участия. - Подача запросов на разъяснение и заявок на участие: - Торги и уторговывание. 12:20-13:00 Особенности работы на секции ГК Газпром. Дополнительные возможности использования банковских сервисов.



21 июня

Время Тема 10:30-12:50 Практическая работа на ЭТП ГПБ на примере учебной версии секции корпоративных заказчиков. 12:50-13:00 Ответы на вопросы

7 495 150-06-61





