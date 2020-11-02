Объем госзакупок в РФ в III квартале сократился на 17%, до 1,9 трлн руб.

Объем госзакупок в РФ в III квартале 2020 года сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 17%, до 1,9 трлн рублей, говорится в аналитическом отчете Минфина РФ по результатам осуществления мониторинга госзакупок.

Всего в течение квартала госзаказчики разместили в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок 472 тыс. извещений (на 27% меньше аналогичного показателя прошлого года) на общую сумму в 1,9 трлн рублей. В целом за 9 месяцев текущего года снижение объема госзакупок оказалось незначительным - на 1,5%, до 6,6 трлн рублей (в I половине 2020 года этот показатель, наоборот, вырос на 7%, до 4,7 трлн рублей).

В то же время в III квартале госзаказчики заключили 583 тыс. госконтрактов на 1,8 трлн рублей, из которых только около половины (294 тыс. извещений на 782 млрд рублей) приходится на долю контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения о которых были размещены в ЕИС в этом отчетном периоде. За 9 месяцев текущего года заказчики заключили 2,4 млн контрактов на 6 трлн рублей. Годом ранее госзаказчики заключили 2,49 млн контрактов на 5,2 трлн рублей.

В отчетном периоде в подавляющем большинстве случаев для проведения закупок использовалась процедура электронного аукциона - 423 тыс. извещений (90% от общего числа извещений) на 1,45 трлн рублей (75% от общего объема закупок). Также заметная доля закупок проводилась в виде открытого конкурса в электронной форме - 7,6 тыс. извещений (2%) на 210 млрд рублей (11%).

Стоит отметить, что в III квартале 2020 года состоявшимися были признаны только 190 тыс. закупок (40% от их общего числа) на 428 млрд рублей (22% от общего объема). Еще 198 тыс. закупок (42%) на 928 млрд рублей (48%) были признаны несостоявшимися. В большинстве таких случаев контракт заключался с единственным участником закупки.

В целом в отчетном периоде госзаказчики по различным основаниям заключили около 200 тыс. контрактов с единственными поставщиками на общую сумму более 1,2 трлн рублей (из них более 1 трлн рублей приходятся на долю закупок, признанных несостоявшимися - ИФ).

Из материалов Минфина следует, что уровень конкуренции (среднее количество заявок, допущенных на участие в закупке) в госзакупках в III квартале 2020 составил 3,42 заявки. При этом отмечается, что в закупках с дополнительными требованиями к участникам этот показатель составил 2,42 заявки, в закупках с запретами, ограничениями и условиями допуска - 3,36 заявки, а в закупках без обеспечения исполнения контракта - 3,42 заявки.

В закупках субъектов РФ наибольшая экономия была получена в Москве (4,56 заявки), Санкт-Петербурге (4,37), в Алтайском крае (3,97), в Липецкой области (3,96), в республике Крым (3,93).

При этом объем экономии, полученной при проведении госзакупок, в III квартале текущего года составил 89,8 млрд рублей (снижение средней цены контракта на 5,6%). По итогам девяти месяцев общее снижение НМЦК составило 291,7 млрд рублей (5,97%), что на 26% больше аналогичного показателя 2019 года (231,3 млрд рублей).

Также в материалах Минфина подчеркивается, что при проведении 20% закупок (их доля составила около 5% от общего объема закупок) поставщики снижали цену контракта на 25% и более, что считается демпингом. При этом несостоявшимся был признан всего 1,5% таких закупок. По результатам трех кварталов 2020 года случаи демпинга были отмечены при проведении 23% закупок, общий объем которых составил 378,7 млрд рублей (6% от общего объема закупок).