Оптимизационные поправки к 44-ФЗ дополнят нормами об использовании региональных информсистем

Оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ может быть дополнен положениями об использовании региональных информационных систем в процессе госзакупок. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений, который был составлен по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, утвержденного президентом РФ.

Правительство РФ должно до конца текущего года внести на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию порядка проведения закупок товаров, работ, услуг.

При этом в поручении оговаривается, что законопроект должен включать в себя положения, которые позволят использовать региональные информационные системы при формировании и подписании контрактов, документов о приемке поставленного товара и т.п.

В настоящее время на рассмотрении в правительстве РФ находится второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ. Документ предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур до фактически 3 с 11 в действующей редакции закона, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам на участие в закупках и т.п.

Также законопроект предполагает введение универсальной предквалификации участников закупок. Это значит, что к участию в закупках с ценой от 20 млн руб. будут допускаться только те поставщики, которые имеют опыт исполнения госконтрактов. Кроме этого, планируется запуск рейтинга деловой репутации и изменение порядка проведения аукциона.