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    Минфин смягчит требования к ЭТП

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    Министерство финансов РФ планирует смягчить требования к операторам универсальных электронных торговых площадок (ЭТП), допущенных к проведению закупок по 44-ФЗ. Об этом говорится в ответе ведомства на предложения «Деловой России», пишет «Коммерсант».

    Речь идет о требовании к универсальным ЭТП по минимальной доле закупок у малого бизнеса в размере не менее 5%. При следующем отборе ЭТП министерство планирует учитывать при ее оценке не только госзакупки, но также и продажи госимущества. Предполагается, что следующий отбор площадок пройдет в январе 2021 г.

    Решение министерства о сдвиге отборочной кампании и смягчении требований к участникам объясняется планами ведомства по реформированию сферы корпоративного управления госимуществом после его перехода в ведение Росимущества.

    Планируется, что одним из направлений работы станет цифровизация учета госсобственности, в том числе, за счет передачи в ведение Федерального казначейства сайта по проведению торгов для обмена сведениями с другими системами – «Электронный бюджет», системы казначейских платежей и других. Предполагается, что доработка сайта торгов по примеру ЕИС в сфере закупок обеспечит независимый и автоматический учет торгов по приватизации.

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