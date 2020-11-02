Госкомпании должны будут обосновывать начальные цены по контрактам

Правительство РФ направило на рассмотрение Госдумы проект поправок к 223-ФЗ, согласно которым госкомпании должны будут обосновывать начальные (максимальные) цены контрактов (НМЦК). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Представителем правительства при рассмотрении этого законопроекта в Госдуме определен заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Как сообщает «Интерфакс», Минфин неоднократно указывал на необходимость совершенствования механизма определения НМЦК в госзакупках и закупках госкомпаний. Регуляторы поднимали вопрос улучшения механизма определения НМЦК.

К примеру, в начале года руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин объяснял необходимость совершенствования механизмов ценообразования и формирования НМЦК при госзакупках тем, что казначейское сопровождение госконтрактов и проверки госфинконтроля показали в 2019 г. резкое увеличение расходов подрядчиков при получении ими госзаказа. При этом глава Казначейства подчеркнул, что речь идет о необоснованном завышении цены госконтрактов.

В Казначействе также указывали, что на этапе формирования НМЦК при проверках выявляются факты, свидетельствующие о завышении цен при формальном соблюдении норм законодательства. Были случаи, когда запросы коммерческих предложений направлялись аффилированным с заказчиком компаниям, или ответ на такие запросы поступал от компаний, которых просто не существует.