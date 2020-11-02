Названы самые частые нарушения 223-ФЗ

В первом полугодие количество жалоб и предписаний на закупки по 223-ФЗ снизилось более чем в два раза. Закупочная деятельность из-за пандемии приостанавливалась и существенно замедлялась. Об этом сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, выступая на практической конференции-семинаре «Корпоративные закупки — 2020: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ».

В число самых распространенных нарушений положений 223-ФЗ вошли:

установление избыточных требований к участнику закупки;

не размещение заказчиками в ЕИС в полном объеме проектной документации;

установление требования о предоставлении банковской гарантии только из списка банков, утвержденного заказчиком;

установление требования о предоставлении в составе заявки документов на продукцию (паспорта качества, сертификат и т.д.);

«заточка» технического задания под товар одного производителя, исключающая возможность поставки эквивалентных по качеству и техническим характеристикам товаров.

«В числе системных проблем: отсутствие единых требований к участникам и составу заявок, отсутствие требований к обоснованию НМЦК, возможность заключения контракта у единственного поставщика и проведении неконкурентных закупок без ограничений, отсутствие порядка заключения (исполнения) договора и включения компаний в РНП», — отметил Артем Лобов.

По его словам, ФАС России неоднократно отмечала необходимость серьезной корректировки 223-ФЗ. В этих целях был создан Экспертный совет при ФАС России по 223-ФЗ.

«Набор в состав Экспертного совета завершен. Работа с коллегами ведется в формате видеоконференцсвязи, нам удалось обсудить ряд позиций: размещение всей информации о закупках в ЕИС, единые требования к банковской гарантии и введение единого реестра выдачи банковских гарантий», — сообщил Артем Лобов.

Он добавил, что в 223-ФЗ важно предусмотреть механизмы, положительно работающие в 44-ФЗ и актуальные нормы из «оптимизационного» пакета поправок в законодательство о контрактной системе: рейтинг деловой репутации предпринимателей, универсальная предквалификация на торгах, осуществление закупок по 223-ФЗ на ограниченном количестве электронных площадках, развитие закупок через электронный магазин.