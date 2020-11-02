ФАС согласовывает с ведомствами законопроект об электронизации и унификации имущественных торгов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила на согласование с федеральными органами исполнительной власти законопроект об электронизации и унификации имущественных торгов. Об этом сообщил «Интерфаксу» замруководителя ФАС Михаил Евраев.

Документ предусматривает перевод всех торгов госимуществом на единую универсальную электронную процедуру с сохранением отраслевых особенностей в рамках отраслевого законодательства, введение единого порядка проведения торгов в электронной форме, перевод всех имущественных торгов на электронные торговые площадки (ЭТП), отобранные правительством РФ для проведения госзакупок, установление единых требований к участникам торгов, документации о торгах и т.п.

«Введение единой процедуры, например, размещение информации на torgi.gov.ru, электронная форма проведения торгов, на едином пуле площадок, 10-дневный мораторий на заключение контракта, по всем видам «отраслевых» торгов возможно на основе закона «О защите конкуренции», а отраслевую специфику (например, требования к участникам по предоставлению лицензии или CPO) продолжит регулировать отраслевое законодательство. В настоящий момент этот законопроект находится на рассмотрении в ФОИВах», — рассказал Евраев.

Необходимость электронизации и унификации нормативной правовой базы на основе закона «О защите конкуренции» ФАС объясняет, в частности, тем, что ситуация в сфере имущественных торгов не меняется в течение более чем 10 лет.

Профильные федеральные органы власти предлагают совершенствование торгов в соответствующих отраслевых законах, но ФАС их не поддержал, поскольку в ведомстве считают, что это приведет к консервированию ситуации с 50 различными процедурами проведения торгов по всем видам имущества.

При этом служба подчеркивала, что процедуры проведения «отраслевых» торгов органами власти всех уровней, в том числе предоставление прав на все виды природных ресурсов, земельные участки, движимое и недвижимое имущество, прав аренды, реконструкции, реализации конфискованного имущества и т.п., регламентируются более чем 50 нормативными правовыми актами. Эти акты предусматривают различное регулирование, в том числе в вопросах, не имеющих отраслевой специфики. Речь идет о разных правилах публикации информации о торгах, о подаче заявок, о заключении договоров, множественной регистрации участников и т.п.

"На наш взгляд, правовое регулирование процедуры торгов до сих пор носит фрагментарный характер, действующее законодательство не содержит общих норм, которые бы устанавливали принципы и правила проведения имущественных торгов. Большой комплекс нормативных правовых актов, многообразие процедур проведения имущественных торгов, а также непрозрачность их проведения негативно сказываются на развитии конкуренции и эффективности вовлечения в хозяйственный оборот государственного и муниципального имущества, имущественных прав и природных ресурсов, и, более того, способствуют развитию коррупции. Поэтапная и последовательная реализация законопроекта «Об электронизации и унификации имущественных торгов», позволит устранить регуляторные барьеры, обеспечит информационную прозрачность распределения государственных ресурсов, будет способствовать предупреждению антиконкурентных действий органов власти и органов местного самоуправления, что в совокупности создает максимально благоприятную инвестиционную среду, повысит эффективность реализации государственного и муниципального имущества." - комментирует Валентина Пудова, руководитель Департамента клиентских сервисов ЭТП ГПБ.