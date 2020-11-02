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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Когда заказчик может определить способ закупки, в случае обязательного применения постановления № 99

    Когда заказчик может определить способ закупки, в случае обязательного применения постановления № 99

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    Министерство финансов РФ разъяснило, что заказчик самостоятельно определяет способ закупки, в том числе в случае обязательного применения правительственного постановления № 99. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-02-08/80146.

    В письме отмечается, что согласно ч. 5 ст. 24 44-ФЗ способ определения контрагента заказчик выбирает самостоятельно в соответствии с положениями гл. 3 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. Подчеркивается, что постановление Правительства РФ № 99 не устанавливает способы определения контрагента, а также не содержит порядок выбора способа определения контрагента из предусмотренных 44-ФЗ

    Таким образом, в случае, когда применение постановления № 99 обязательно, заказчик при выборе способа определения контрагента должен руководствоваться положениями ст. 24 44-ФЗ.

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