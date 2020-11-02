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    ГК "РКС" объявляет о работах для ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

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    Приглашаем принять участие в закупках ГК "РКС" для ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    1. Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации технологической и электротехнической части повысительной насосной станции водоснабжения ЦТП 12/1 для нужд ООО "Нижневартовске коммунальные системы"

    Cумма работ: 5 191 025,00 RUB без НДС

    Прием заявок до: 11-11-2020 13:00:00 [GMT +3]

    Подробнее: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/407386

     

    2. Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2 и проведение предпроектных и изыскательских работ по 1 этапу площадки КОС для нужд ООО "Нижневартовске коммунальные системы"

    Cумма работ по лоту 1: 3 811 492.42 RUB без НДС

    Cумма работ по лоту 2: 16 514 363.60 RUB без НДС

    Прием заявок по закупке до: 11-11-2020 13:00:00 [GMT +3]

    Подробнее: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/408033

     

    3. Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоотведения и водоснабжения. для нужд ООО "Нижневартовске коммунальные системы"

    Cумма работ по лоту 1: 9 125 956.24  RUB без НДС

    Cумма работ по лоту 2: 8 975 680.35 RUB без НДС

    Прием заявок по закупке до: 11-11-2020 13:00:00 [GMT +3]

    Подробнее: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/408044.

     

    По всем вопросам можно обращаться к сотруднику Департамента по управлению системой снабжения АО "РКС-Менеджмент": Мутафян Аида Араевна - amutafyan@roscomsys.ru

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