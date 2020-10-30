Торги имуществом на ЭТП ГПБ – ноябрь-декабрь

На ЭТП ГПБ осуществляется продажа имущества ПАО «Газпром», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций. Реализация имущества проходит через публичное предложение, для участия в торгах требуется усиленная квалифицированная электронная подпись .

Снегоходы

На торгах представлены Снегоходы Yamaha VK10D и Yamaha VK540E, автогидроподъемник АГП-28 3813FH, находящиеся в г. Сочи и Московской области (всего 7 лотов).

Продавец: ПАО «Газпром».

Дата проведения аукциона: в 12:00 03.12.2020 (время московское).

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Газотурбинная электростанция ГТЭС-4

ПАО «Газпром» реализует через электронные торги газотурбинную электростанциию ГТЭС-4. Объект расположен по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

Цена первоначального предложения: 31 000 000 рублей, кроме того НДС.

Дата проведения публичного предложения: 02 декабря 2020 года в 12:00 (время московское).

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LEXUS LS 460

На торгах представлен LEXUS LS 460.

Собственник: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».

Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1.

Начальная цена с НДС: 2 150 000 руб.

Дата начала проведения торгов в электронной форме: «06» ноября 2020 года в 11:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.