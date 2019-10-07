Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

04 октября 2019 в Ульяновске состоялся обучающий семинар по теме «Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок». Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области и ЭТП Газпромбанка.

Со вступительным словом и презентацией использования электронных торговых систем для закупок малого объёма выступила Директор департамента финансов Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – Бакуева Марина Ивановна.

Куклев Вадим Николаевич - руководитель направления по работе с органами исполнительной власти Электронной торговой площадки Газпромбанка выступил с докладом по теме Использованию цифровых сервисов в работе государственных заказчиков.

Доклад затрагивал следующие темы:

- Электронно-торговая площадка ЭТП ГПБ. Основные возможности и инструменты;

- Модуль расчёта начальной максимальной цены контракта;

- Модуль аналитики контрагента «Trade Inspect».

Были подробно разобраны: функционал площадки по 44-ФЗ, аналитика контрагента и расчет НМЦК, основные возможности и отличительные особенности сервисов ЭТП ГПБ.

Руководитель проекта дирекции сервисов ЭТП ГПБ Охапкин Андрей Евгеньевич выступил с докладом по теме: «Торговый портал «Закупки малого объёма» для заказчиков». Были рассмотрены возможности Торгового портала в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих закупках.

В ходе семинара эксперты ЭТП Газпромбанка подробно ответили на вопросы слушателей, рассказали о сервисах Площадки, их преимуществах и особенностях.

Место проведения мероприятия: г.Ульяновск, ул.Федерации, д.60, Большой зал.