Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме

    ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме

    Поделиться

    3 октября 2019 года в рамках IX Петербургского международного газового форума был проведен семинар-совещание по теме «Банковское сопровождение контрактов Группы Газпром». В качестве организаторов выступили ПАО «Газпром» совместно с Газпромбанком, а общее количество участников превысило 250 человек. На мероприятии выступали с докладами представители Газпром, Газпромбанка, Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и компаний Группы Газпром.

    С приветственным словом выступили Председатель Правления Газпрома Фамил Садыгов и заместитель Председателя Правления Газпромбанка Александр Муранов.

    Начальник Департамента ПАО «Газпром» Дмитрий Гришин представил доклад по теме «Актуальные вопросы применения банковского сопровождения в Группе Газпром». Выступление содержало обзор перспектив и новации в области сопровождения контрактов на 2020 год.

    Олег Мельников, Вице-Президент —  начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка в своём докладе рассказал о разработанных для Группы Газпром сервисах, результатах и перспективах взаимодействия с основными поставщиками и подрядными организациями в рамках сопровождения контрактов Группы Газпром.

    «Очень приятно видеть полный зал на мероприятии по банковскому сопровождению. Это мотивирует двигаться дальше, работать активнее, эффективнее и технологичнее. Сегодня мы представим информационные сервисы банковского сопровождения, где расскажем, что уже сделано Банком и ЭТП ГПБ по нашему направлению, какие сервисы работают, какие проекты, идеи и направления у нас сейчас в работе, куда мы двигаемся дальше», — отметил Олег Мельников, выразив в завершении выступления уверенность в том, что Банк, благодаря своей экспертизе, сможет предоставить сервис банковского сопровождения в том качестве и степени технологичности, которая сейчас требуется для бизнеса.

    Руководитель Управления ЭТП ГПБ Алина Валуева выступила с докладом по теме «Сервисы Электронной Торговой Площадки Газпромбанка для осуществления банковского сопровождения». Алина Валерьевна подробно раскрыла возможности сервисов ЭТП ГПБ и обозначила позитивные перспективы развития услуг площадки в области банковского сопровождения

    Банковское сопровождение контрактов — продукт Газпромбанка, предназначенный для обеспечения контроля за целевым расходованием денежных средств, выделяемых на реализацию инвестиционных проектов. В результате масштабной работы, проведённой Газпромом совместно с Банком в 2017-2018 годах, создана система банковского сопровождения контрактов, учитывающая специфику деятельности Группы Газпром и лучшие практики в данной области. Данная система является логическим продолжением проводимой Газпромом последовательной работы по оптимизации затрат и повышении общей эффективности реализации инвестиционной программы.

    В рамках выставочной программы IX Петербургского международного газового форума также был представлен стенд ЭТП Газпромбанка с основными продуктами площадки. Квалифицированные эксперты все 4 дня выставки давали консультации по сервисам и дополнительным услугам на вооружении ЭТП Газпромбанка.

    IX Петербургский международный газовый форум, семинар, Конференция, Форум, ПАО Газпром, Газпромбанк, ГПБ, ЭТП Газпромбанка
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    14 января 2021 г.

    Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

    Подробнее

    16 ноября 2020 г.

    Государство платит за вас

    Подробнее

    01 октября 2020 г.

    Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»

    Подробнее

    28 мая 2020 г.

    ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»

    Подробнее

    25 декабря 2019 г.

    Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки  «ГОСЗАКАЗ»?

    Подробнее

    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

    Подробнее

    07 июля 2017 г.

    ЭТП ГПБ примет участие в крупнейшей международной промышленной выставке – ИННОПРОМ 2017

    Подробнее

    22 мая 2017 г.

    Банковское сопровождение контрактов: Зачем это нужно

    Подробнее

    18 мая 2017 г.

    Прямая трансляция ПМЮФ-2017

    Подробнее

    16 мая 2017 г.

    На ПМЮФ-2017 состоится дискуссия об электронных закупках

    Подробнее

    29 марта 2017 г.

    Программа повышения квалификации «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ИСО 9001:2015»

    Подробнее
    Позвонить