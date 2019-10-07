ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме

3 октября 2019 года в рамках IX Петербургского международного газового форума был проведен семинар-совещание по теме «Банковское сопровождение контрактов Группы Газпром». В качестве организаторов выступили ПАО «Газпром» совместно с Газпромбанком, а общее количество участников превысило 250 человек. На мероприятии выступали с докладами представители Газпром, Газпромбанка, Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и компаний Группы Газпром.

С приветственным словом выступили Председатель Правления Газпрома Фамил Садыгов и заместитель Председателя Правления Газпромбанка Александр Муранов.

Начальник Департамента ПАО «Газпром» Дмитрий Гришин представил доклад по теме «Актуальные вопросы применения банковского сопровождения в Группе Газпром». Выступление содержало обзор перспектив и новации в области сопровождения контрактов на 2020 год.

Олег Мельников, Вице-Президент — начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка в своём докладе рассказал о разработанных для Группы Газпром сервисах, результатах и перспективах взаимодействия с основными поставщиками и подрядными организациями в рамках сопровождения контрактов Группы Газпром.

«Очень приятно видеть полный зал на мероприятии по банковскому сопровождению. Это мотивирует двигаться дальше, работать активнее, эффективнее и технологичнее. Сегодня мы представим информационные сервисы банковского сопровождения, где расскажем, что уже сделано Банком и ЭТП ГПБ по нашему направлению, какие сервисы работают, какие проекты, идеи и направления у нас сейчас в работе, куда мы двигаемся дальше», — отметил Олег Мельников, выразив в завершении выступления уверенность в том, что Банк, благодаря своей экспертизе, сможет предоставить сервис банковского сопровождения в том качестве и степени технологичности, которая сейчас требуется для бизнеса.

Руководитель Управления ЭТП ГПБ Алина Валуева выступила с докладом по теме «Сервисы Электронной Торговой Площадки Газпромбанка для осуществления банковского сопровождения». Алина Валерьевна подробно раскрыла возможности сервисов ЭТП ГПБ и обозначила позитивные перспективы развития услуг площадки в области банковского сопровождения.

Банковское сопровождение контрактов — продукт Газпромбанка, предназначенный для обеспечения контроля за целевым расходованием денежных средств, выделяемых на реализацию инвестиционных проектов. В результате масштабной работы, проведённой Газпромом совместно с Банком в 2017-2018 годах, создана система банковского сопровождения контрактов, учитывающая специфику деятельности Группы Газпром и лучшие практики в данной области. Данная система является логическим продолжением проводимой Газпромом последовательной работы по оптимизации затрат и повышении общей эффективности реализации инвестиционной программы.

В рамках выставочной программы IX Петербургского международного газового форума также был представлен стенд ЭТП Газпромбанка с основными продуктами площадки. Квалифицированные эксперты все 4 дня выставки давали консультации по сервисам и дополнительным услугам на вооружении ЭТП Газпромбанка.