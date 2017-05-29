Как оформить жалобу на положение документации по государственной закупке

Организация государственной закупки – это сложный процесс, который требует тщательной подготовки, чёткой и прозрачной реализации. К проведению госзакупки федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) предъявляется ряд важных требований. В частности эти правила касаются и оформления документации, сопровождающей закупку (ст.50 Закона о контрактной системе).

Однако, несмотря на прописанные в Законе требования, на практике нередко встречаются ситуации, когда документация содержит нарушающие действующее законодательство положения, а также положения, ограничивающие конкуренцию.

Наиболее распространённые ошибки, которые допускаются Заказчиком при оформлении закупочной документации.

К одной из самых частых ошибок, допускаемых Заказчиками в документации к госзакупке, можно отнести указание характеристик товара, которые в совокупности соответствуют только одному конкретному товару. Как правило, такое часто случается в отношении техники, транспорта и иных сложных товаров. Важно помнить, что совокупность требований к товару не должна указывать на единственного производителя. Для этого в документации к закупке необходимо предоставить сведения о наличии нескольких производителей, выпускающих товар со схожими характеристиками.

Документация не может содержать требования к участникам закупки, которые безосновательно ограничивают их круг, так как данный факт является ограничением конкуренции. К примеру – требование наличия у участника закупки исполненных государственных контрактов, предмет которых не связан с заявленным объектом закупки.

Также в закупочной документации недопустимо объединение в одном объекте закупки поставок разного рода товаров, оказание разного рода услуг или объединение выполнения работ с поставкой товаров. Исключение может быть лишь в двух случаях: 1) когда поставляемый товар технологически и функционально связан с выполнением работ; 2) если Заказчик сможет обосновать необходимость поставки разных товаров в рамках одного контракта.

Если данные или иные нарушения обнаруживаются, то участники закупки, согласно гл.6 Закона о контрактной системе, имеют право обжаловать данные положения документации в антимонопольном органе. Важно знать, что жалоба на положения документации может быть подана только до окончания установленного срока подачи заявок.

Правила оформления жалобы на положение документации

Опираясь на ч.7-10 ст.105 Закона о контрактной системе, по структуре жалоба должна состоять из трёх основных разделов:

1. Вводная часть

Здесь должны быть указаны:

наименование органа, в который подается жалоба;

реквизиты лица, подающего жалобу;

наименование/ФИО;

место нахождения/жительства;

почтовый адрес;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (при наличии).

Также в данной части жалобы должна быть представлена информация о закупке, в рамках которой и обжалуются положения документации: номер закупки, наименование Заказчика, его местонахождение, а также по возможности должны быть указаны следующие сведения – почтовый адрес Заказчика, его контактный номер телефона и адрес электронной почты.

2. Мотивировочная часть

Здесь Заявитель должен представить обжалуемые положения документации, а также указать, какие именно нормы законодательства они нарушают. Данный пункт жалобы является самым важным, так как именно на основании доводов, изложенных в мотивировочной части, антимонопольный орган будет принимать решение о том, обоснована данная жалоба или нет. По этой причине каждый изложенный в жалобе довод должен быть документально подтверждён.

3. Просительная часть

К оформлению данной части жалобы закон не выдвигает никаких особых правил. По своей сути это, скорее, вспомогательная часть, в которой Заявитель формулирует свои чёткие требования по приведению документации закупки в соответствие с требованиями законодательства.

К правильно составленной жалобе должны быть приложены документы, которыми заявитель аргументирует свои доводы. Кроме того, перечень этих подтверждающих документов должен быть указан в Приложении к жалобе.

Подготовленная в соответствии с Законом о контрактной системе жалоба со всеми сопровождающими её документами подписывается уполномоченным лицом, а копии предоставляемых документов в обязательном порядке заверяются. И только после этого жалоба готова к направлению в антимонопольный орган.

Если же заявитель не следовал установленным требованиям по оформлению жалобы, и после подачи в ней были обнаружены определённые несоответствия закону, то антимонопольный орган вправе вернуть данную жалобу заявителю (ч.11 ст.105 Закона о контрактной системе).

Сроки рассмотрения жалобы антимонопольной комиссией

После поступления жалобы антимонопольный орган должен в течение двух рабочих дней принять решение о рассмотрении или возвращении жалобы заявителю.

Если принимается решение о рассмотрении жалобы, то Заказчику должно быть в обязательном порядке выдано предписание о приостановлении проведения закупки до момента принятия решения по рассматриваемому обращению. Порядок подачи и рассмотрения жалоб регулируется Административным регламентом ФАС по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) Заказчика, утверждённым Приказом ФАС России от 19 ноября 2014 г. № 727/14.

Резюмируя, можно сделать вывод, насколько важно участникам государственной закупки внимательно изучать документацию. И, в случае обнаружения несоответствий положений документов требованиям законодательства и фактов ограничения конкуренции, каждый участник закупки может, следуя вышеизложенной инструкции, обжаловать эти нарушения в антимонопольном органе.