Разрешены закупки лекарственных средств по цене единиц товаров и максимальному значению цены контракта

С 1 октября разрешены закупки лекарственных средств по цене единиц товаров и максимальному значению цены контракта.

Прекращает действие установленный в соответствии с 71-ФЗ мораторий на осуществление закупок лекарственных средств с определением суммы цен единиц товаров при установлении максимального значения цены контракта согласно 44-ФЗ.

Напомним, с 1 июля упразднен содержавшийся в 44-ФЗ закрытый перечень случаев, когда допускалось, что количество товаров, объем работ или услуг невозможно определить на момент заключения контракта.