Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Разрешены закупки лекарственных средств по цене единиц товаров и максимальному значению цены контракта

    Разрешены закупки лекарственных средств по цене единиц товаров и максимальному значению цены контракта

    Поделиться

    С 1 октября разрешены закупки лекарственных средств по цене единиц товаров и максимальному значению цены контракта.

    Прекращает действие установленный в соответствии с 71-ФЗ мораторий на осуществление закупок лекарственных средств с определением суммы цен единиц товаров при установлении максимального значения цены контракта согласно 44-ФЗ.

    Напомним, с 1 июля упразднен содержавшийся в 44-ФЗ закрытый перечень случаев, когда допускалось, что количество товаров, объем работ или услуг невозможно определить на момент заключения контракта.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить