В реестр российского софта включена международная платформа Exonum CIS

В реестр отечественного программного обеспечения, который дает преимущества при госзакупках, включили блокчейн-платформу Exonum CIS. Соответствующая информация содержится на сайте реестра.

В основе программного комплекса Exonum CIS лежит технология блокчейн. Технология децентрализованного хранения данных адаптирована в соответствии с российским законодательством и содержит российскую криптографию. Комплекс успешно решает вопросы безопасности. Исследования ведущих консалтинговых компаний показывают, что в ближайшие пять лет на рынке блокчейна прогнозируется рост, превышающий отметку в 16 млрд долл. Также по оценкам специалистов рост поставщиков блокчейн-приложений в период между 2018 г. и 2024 г. составит порядка 85%. К таким показателям приведет растущий риск кибератак, что будет влиять скорость внедрения блокчейн-технологий в продуктах использующих цифровую идентификацию.

По словам гендиректора российского подразделения Bitfury Russia Дмитрия Уфаева, компания хочет принимать участие в тендерах для решения задач, которые стоят перед государственными учреждениями и корпорациями. В каждой стране существуют ограничения использования иностранного ПО в госструктурах, но фреймворк Exonum CIS является адаптированной версией Exonum для российского рынка, а чтобы попасть в реестр отечественного ПО, необходимо соблюсти требования по информационной безопасности, включающие в себя российскую криптографию.