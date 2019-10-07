ФАС выявила нарушения в закупке на строительство зданий МГТУ имени Баумана

Федеральная антимонопольная служба России предписала устранить нарушение в закупочной документации на проведение работ по строительству ряда зданий для МГТУ имени Н.Э. Баумана на 6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Нарушения были выявлены после обращения в ФАС компании «Бенедикт». Как установила комиссия ведомства, заказчик указал в закупочной документации и проекте государственного контракта противоречивые сведения в отношении размера обеспечения исполнения госконтракта. Согласно закупочной документации размер обеспечения составлял более 1 млрд руб., а в соответствии с положениями проекта контракта – 600 млн руб., что вводило потенциальных участников закупки в заблуждение.

Как подчеркнул замначальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Роман Семенов, учебному заведению предписано устранить выявленное нарушение на стадии заключения государственного контракта.