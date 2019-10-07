Дополнен перечень случаев, когда малые закупки можно проводить вне ЕАТ «Березка»

Правительство РФ дополнило перечень случаев, когда малые закупки можно проводить вне Единого агрегатора торговли «Березка». С 7 сентября федеральные заказчики могут не использовать единый агрегатор торговли, если в нем нет товаров, соответствующих их потребностям.

Напомним, что через этот агрегатор нужно проводить малые закупки, а также закупки лекарств у единственного поставщика по решению врачебной комиссии. До внесения поправок закупить продукцию вне ЕАТ можно было только в случае, если заказчик заключает контракт по цене ниже, чем предложено на агрегаторе.

С того же дня, для ряда заказчиков установлен лимит малых закупок вне ЕАТ. Не более 20% от годового объема смогут закупить за рамками агрегатора ФСО России и ее федеральные казенные учреждения в целях реализации мер по госохране для нужд органов госохраны. А также Росгвардия и ее федеральные казенные учреждения для нужд войск нацгвардии.