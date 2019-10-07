Разъяснены нюансы предоставления обеспечения гарантий по контрактам

Министерство финансов РФ разъяснило нюансы предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-03-07/63253.

В письме отмечается, что срок действия банковской гарантии, предоставленной контрагентом для обеспечения гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц. При этом срок возврата контрагенту денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 30 дней с даты исполнения обязательств. А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

Также подчеркивается, что возможность уменьшения размера обеспечения контракта, предусмотренная 44-ФЗ на обеспечение гарантийных обязательств не распространяется.