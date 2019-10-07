Приостановить исполнение предписания об устранении нарушений порядка закупок по 223-ФЗ может только суд

Исполнение предписания об устранении нарушений порядка закупок по 223-ФЗ может быть приостановлено только судом. Соответствующая информация содержится в письме ФАС России № ИА/79982/19.

В частности, отмечается, что в 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен особый самостоятельный порядок рассмотрения жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, который не относится к процедуре рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, и, соответственно, положения 135-ФЗ не распространяются на случаи выдачи антимонопольным органом указанных предписаний. Так, указанный порядок не предусматривает возможность приостановления исполнения соответствующего предписания по итогам рассмотрения жалобы в случае его обжалования в судебном порядке.

Таким образом, исполнение предписания, выданного в соответствии с 135-ФЗ, может быть приостановлено исключительно в случае принятия судом соответствующих обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания в установленном порядке по аналогии с практикой рассмотрения споров в соответствии с 44-ФЗ. При этом дело об административном правонарушении из-за невыполнения в установленный срок предписания антимонопольного органа, в том числе в случае обжалования такого предписания в судебном порядке, подлежит возбуждению по истечению срока исполнения такого предписания. Исключение — случаи принятия судом обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания.

Напомним, что по 135-ФЗ решение или предписание комиссии ФАС может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3 месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.