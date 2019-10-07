Для поставщиков медизделий могут быть введены требования по опыту исполнения госконтрактов

Для поставщиков медизделий могут быть введены дополнительные требования, касающиеся опыта исполнения госконтрактов. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ предусматривает внесение изменений в приложение к другому постановлению правительства РФ – о дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг (с высокой технической или технологической сложностью, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера).
В случае принятия документа в соответствующих закупках объемом более 10 млн руб. смогут принимать участие только те компании, которые имеют опыт исполнения госконтрактов. Причем стоимость уже исполненного контракта или контрактов должна составлять не менее 20% начальной цены нового контракта.
В настоящее время требование о наличии у поставщика положительного опыта исполнения госконтрактов действует в сфере строительства. Так, в аукционах с начальной ценой более 100 млн руб. на выполнение работ по строительству объектов капстроительства могут принимать участие только те подрядчики, которые могут подтвердить наличие у них необходимого опыта. А именно, выполнение ими за три предыдущих года (на момент подачи заявки) работ по проектированию и строительству объектов, аналогичных объекту закупки.