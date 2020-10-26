Определен порядок рассмотрения обращений об определении единственного контрагента при закупках по 44-ФЗ

Правительство РФ утвердило положение о порядке рассмотрения кабмином обращений об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при проведении закупок по 44-ФЗ. Документ вступил в силу 22 октября. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 1649.

Документ определяет, в частности, порядок направления обращения и состав включаемой в него информации, правила рассмотрения соответствующих обращений.

Также установлен порядок подготовки экспертного заключения Правительства РФ, выдаваемого на соответствующее обращение. Утверждена форма экспертного заключения.

Положение не распространяется на случаи определения единственного исполнителя при формировании и утверждении Правительством РФ гособоронзаказа и подготовки проектов правовых актов Правительства РФ, направленных на исполнение поручений президента, данных до утверждения порядка подготовки проектов правовых актов и поручений проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для госнужд.