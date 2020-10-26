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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Истечение срока действия контракта не препятствует включению в РНП

    Истечение срока действия контракта не препятствует включению в РНП

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    Окончание срока действия контракта не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее возможность включения сведений о недобросовестном поставщике в РНП, поскольку в силу п. 4 ст. 425 Гражданского кодекса окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Соответствующая информация содержится в письме ФАС РФ № ИА/84081/20.

    Также в письме говорится, что включение в РНП информации об учредителях юридического лица, которые не являются его участниками к моменту неисполнения (ненадлежащего исполнения) этим юридическим лицом контракта, недопустимо.

    Кроме этого, специалисты ФАС напомнили, что для возникновения гражданско-правовых последствий в виде расторжения договора достаточно доставки исполнителю сообщения заказчика об отказе от исполнения договора с использованием любого средства связи и доставки, при этом размещение соответствующих сведений в ЕИС необходимо для обеспечения открытости и прозрачности функционирования государственных закупок.

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