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    ФАС разработала проект порядка определения НМЦК при закупках моторного топлива

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    Федеральная антимонопольная служба России в соответствии с 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 1074 разработала проект порядка определения НМЦК при закупках топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

    Согласно документу, планируется утвердить несколько вариантов формулы для расчета НМЦК, которые будут применяться заказчиками в зависимости от порядка поставки нефтепродуктов, предусмотренного проектом контракта, а именно с поставкой от нефтеперерабатывающего завода, с поставкой от нефтебазы и с поставкой от АЗС.

    Предполагается, что утвержденный порядок определения НМЦК не будет применяется в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены до дня вступления в силу соответствующего приказа.

    В настоящее время в соответствии с 44-ФЗ утверждены порядок определения НМЦК при закупках лекарственных препаратов для медицинского применения и закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

    За несоблюдение порядка обоснования НМЦК должностные лица заказчика могут быть привлечены к административной ответственности.

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