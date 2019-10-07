ФАС разработала проект порядка определения НМЦК при закупках моторного топлива

Федеральная антимонопольная служба России в соответствии с 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 1074 разработала проект порядка определения НМЦК при закупках топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, планируется утвердить несколько вариантов формулы для расчета НМЦК, которые будут применяться заказчиками в зависимости от порядка поставки нефтепродуктов, предусмотренного проектом контракта, а именно с поставкой от нефтеперерабатывающего завода, с поставкой от нефтебазы и с поставкой от АЗС.

Предполагается, что утвержденный порядок определения НМЦК не будет применяется в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены до дня вступления в силу соответствующего приказа.

В настоящее время в соответствии с 44-ФЗ утверждены порядок определения НМЦК при закупках лекарственных препаратов для медицинского применения и закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

За несоблюдение порядка обоснования НМЦК должностные лица заказчика могут быть привлечены к административной ответственности.