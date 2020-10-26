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    Минфин может изменить требования к ЭТП для госзакупок в части лимитов участия субъектов МСП

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    Министерство финансов РФ планирует в первой половине 2021 г. скорректировать дополнительные требования к операторам электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. Об этом говорится в письме Минфина, пишет «Интерфакс».

    Министерство намерено уточнить одно из требований к операторам ЭТП — о достижении минимальной доли закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

    Действующая нормативная правовая база предусматривает, что операторы ЭТП для госзакупок должны удовлетворять ряду требований. К их числу относится опыт проведения госзакупок или проведение закупок госкомпаний (извещения о них должны были размещаться в ЕИС) общим объемом 2 трлн руб. в период с 1 января 2015 г., достижение минимальной доли закупок госкомпаний у субъектов МСП в размере не менее 5% от совокупного объема таких закупок, размещенных в ЕИС.

    Минфин намерен предоставить операторам ЭТП возможность выбрать другой критерий учета опыта — достижение минимальной доли рынка в размере не менее 5% от совокупного объема иных торгов (не закупок) в электронном виде.

    В документе уточняется также, что ЭТП для госзакупок должны соответствовать не только различным требованиям (и правилам функционирования), предъявляемым к таким площадкам, но и нормам положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме.

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