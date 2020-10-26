Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Может ли заказчик, который с опозданием уведомил подрядчика о расторжении контракта, попасть в РНП

    Может ли заказчик, который с опозданием уведомил подрядчика о расторжении контракта, попасть в РНП

    Поделиться

    Заказчик с опозданием уведомил подрядчика о расторжении контракта — нет оснований включать его в Реестр недобросовестных поставщиков. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба РФ.

    Из-за нарушения сроков выполнения работ заказчик решил отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта. Решение он разместил в Единой информационной системе вовремя, а подрядчика уведомил по почте с опозданием.

    УФАС не включило сведения в РНП, поскольку была нарушена процедура расторжения контракта. Заказчик снова попытался расторгнуть контракт. На этот раз он уведомил подрядчика вовремя. В сообщении заказчик указал, что отзывает первоначальное решение.

    Контролеры опять не включили организацию в РНП, поскольку ранее приняли решение по этому подрядчику.

    Суды поддержали антимонопольный орган. Если нарушен порядок расторжения контракта, сведения в РНП не включаются. Контролеры правомерно не рассмотрели повторное обращение с идентичным требованием.

    Не всегда нарушение порядка расторжения контракта будет основанием для того, чтобы не включать сведения в РНП. Есть пример (Постановление АС Московского округа от 09.07.2020 по делу №А40-183665/2019), когда заказчик разместил в ЕИС решение об одностороннем отказе с опозданием. Контрольный орган не стал включать сведения в РНП, так как процедура расторжения контракта нарушена.

    Однако суды заняли противоположную позицию: несвоевременное размещение решения в ЕИС не повод не включать сведения в РНП. Кроме того, просрочка была вызвана сбоем в системе, а недобросовестность поставщика была доказана. Верховный суд не стал пересматривать это дело.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить