Может ли заказчик, который с опозданием уведомил подрядчика о расторжении контракта, попасть в РНП

Заказчик с опозданием уведомил подрядчика о расторжении контракта — нет оснований включать его в Реестр недобросовестных поставщиков. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба РФ.

Из-за нарушения сроков выполнения работ заказчик решил отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта. Решение он разместил в Единой информационной системе вовремя, а подрядчика уведомил по почте с опозданием.

УФАС не включило сведения в РНП, поскольку была нарушена процедура расторжения контракта. Заказчик снова попытался расторгнуть контракт. На этот раз он уведомил подрядчика вовремя. В сообщении заказчик указал, что отзывает первоначальное решение.

Контролеры опять не включили организацию в РНП, поскольку ранее приняли решение по этому подрядчику.

Суды поддержали антимонопольный орган. Если нарушен порядок расторжения контракта, сведения в РНП не включаются. Контролеры правомерно не рассмотрели повторное обращение с идентичным требованием.

Не всегда нарушение порядка расторжения контракта будет основанием для того, чтобы не включать сведения в РНП. Есть пример (Постановление АС Московского округа от 09.07.2020 по делу №А40-183665/2019), когда заказчик разместил в ЕИС решение об одностороннем отказе с опозданием. Контрольный орган не стал включать сведения в РНП, так как процедура расторжения контракта нарушена.

Однако суды заняли противоположную позицию: несвоевременное размещение решения в ЕИС не повод не включать сведения в РНП. Кроме того, просрочка была вызвана сбоем в системе, а недобросовестность поставщика была доказана. Верховный суд не стал пересматривать это дело.