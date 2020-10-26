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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Направление информации в закрытый реестр банковских гарантий проводится по новым правилам

    Направление информации в закрытый реестр банковских гарантий проводится по новым правилам

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    Министерство финансов РФ утвердило порядок формирования и направления информации, подлежащей включению в закрытый реестр банковских гарантий. Соответствующая информация содержится в приказе Минфина № 118н, который вступил в силу 23 октября.

    Порядок устанавливает правила, формы формирования и направления банком информации, подлежащей включению в закрытый реестр банковских гарантий, порядок удостоверения права подписи лиц, отправляющих информацию, а также правила формирования и направления Казначейством РФ выписок из реестра и протоколов.

    Кроме этого, утверждены формы:

    • используемых при информационном обмене документов информации о выданной банковской гарантии (ее изменении); 
    • выписки из закрытого реестра банковских гарантий (полной и сокращенной); 
    • протокола об отказе во включении информации в закрытый реестр банковских гарантий;
    • и запроса о предоставлении выписки из закрытого реестра банковских гарантий.

    Документ: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.06.2020 г. № 118н.

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