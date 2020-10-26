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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин утвердил новое типовое положение (регламент) о контрактной службе в госзакупках

    Минфин утвердил новое типовое положение (регламент) о контрактной службе в госзакупках

    Автор: https://t.me/allzakupki
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    Минфин утвердил новое типовое положение (регламент) о контрактной службе в госзакупках. Документ начнет действовать, когда утратит силу типовое положение, утвержденное Минэкономразвития (п. 2 приказа).

    На данный момент приказа об утрате силы нет.

    Типовое положение (регламент) устанавливает функции и полномочия контрактной службы при планировании закупок, определении поставщиков, заключении контрактов, а также при их исполнении, изменении и расторжении.

    Например, по новому положению контрактная служба будет:

    - разрабатывать план-график и размещать его в ЕИС;
    - организовывать общественное обсуждение закупок;
    - при необходимости организовывать консультации с поставщиками для определения состояния конкурентной среды, лучших технологий и других решений для нужд заказчика;
    - подготавливать документацию, в том числе извещение, проект контракта и описание объекта закупки;
    - размещать информацию в ЕИС;
    - проверять обеспечение исполнения контракта;
    - обеспечивать сохранность документов о закупках;
    - обеспечивать исполнение условий контракта в части выплаты аванса;
    - обеспечивать проведение внутренней или внешней экспертизы исполнения контракта или его этапа;
    - оформлять документы о приемке исполнения контракта.

    Документ: Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н

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