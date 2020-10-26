Минфин утвердил новое типовое положение (регламент) о контрактной службе в госзакупках. Документ начнет действовать, когда утратит силу типовое положение, утвержденное Минэкономразвития (п. 2 приказа).
На данный момент приказа об утрате силы нет.
Типовое положение (регламент) устанавливает функции и полномочия контрактной службы при планировании закупок, определении поставщиков, заключении контрактов, а также при их исполнении, изменении и расторжении.
Например, по новому положению контрактная служба будет:
- разрабатывать план-график и размещать его в ЕИС;
- организовывать общественное обсуждение закупок;
- при необходимости организовывать консультации с поставщиками для определения состояния конкурентной среды, лучших технологий и других решений для нужд заказчика;
- подготавливать документацию, в том числе извещение, проект контракта и описание объекта закупки;
- размещать информацию в ЕИС;
- проверять обеспечение исполнения контракта;
- обеспечивать сохранность документов о закупках;
- обеспечивать исполнение условий контракта в части выплаты аванса;
- обеспечивать проведение внутренней или внешней экспертизы исполнения контракта или его этапа;
- оформлять документы о приемке исполнения контракта.