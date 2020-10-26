Минфин утвердил новое типовое положение (регламент) о контрактной службе в госзакупках

Минфин утвердил новое типовое положение (регламент) о контрактной службе в госзакупках. Документ начнет действовать, когда утратит силу типовое положение, утвержденное Минэкономразвития (п. 2 приказа).

На данный момент приказа об утрате силы нет.

Типовое положение (регламент) устанавливает функции и полномочия контрактной службы при планировании закупок, определении поставщиков, заключении контрактов, а также при их исполнении, изменении и расторжении.

Например, по новому положению контрактная служба будет:

- разрабатывать план-график и размещать его в ЕИС;

- организовывать общественное обсуждение закупок;

- при необходимости организовывать консультации с поставщиками для определения состояния конкурентной среды, лучших технологий и других решений для нужд заказчика;

- подготавливать документацию, в том числе извещение, проект контракта и описание объекта закупки;

- размещать информацию в ЕИС;

- проверять обеспечение исполнения контракта;

- обеспечивать сохранность документов о закупках;

- обеспечивать исполнение условий контракта в части выплаты аванса;

- обеспечивать проведение внутренней или внешней экспертизы исполнения контракта или его этапа;

- оформлять документы о приемке исполнения контракта.

Документ: Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н