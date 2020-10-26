Ноябрь 2020 - продажа имущества на ЭТП ГПБ

На ЭТП ГПБ осуществляется продажа имущества ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» и других организаций. Имущество реализуется через публичное предложение, торги проходят с использованием электронной подписи.

Разъездное судно «911» с оборудованием

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» реализует через аукцион в электронной форме разъездное судно «911» с оборудованием.

Место нахождения имущества: Нижегородская область, Богородский р-н, вблизи пос. Окский.

Год постройки 1974, предприятие п/я 4306, г. Сосновка.

Главные двигатели и марки - 6ЧСП 15/18 (ЗД6) - 1 шт.

Начальная стартовая цена: 1 465 100,00 рублей, в том числе НДС.

Дата проведения публичного предложения: 03.11.2020 в 14:00 МСК.

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Доля в здании спортивного центра

ООО «Газпром трансгаз Югорск» реализует на торгах долю 9/100 в общей долевой собственности Здания спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном.

8 вспомогательных объектов (сети, тротуары, проезды), в п. Сорум, Белоярского р-на, ХМАО-Югра. Адрес объекта: Ханты—Мансийский автономный округ-Югра, Белоярский р-н, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6.6.

Ссобственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена лота №30: 11 433 000 руб., в том числе НДС.

Дата проведения аукциона: «16» ноября 2020 года в 12:00 (МСК).

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Автомобиль тягач мод. 442621 на шасси КамАЗ-43118-10

ООО «Газпром трансгаз Ухта» выставил на торги автомобиль тягач мод. 442621 на шасси КамАЗ-43118-10 с прицепом-роспуском модели 900910.

Местонахождение лота: Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, д. 1.

Цена первоначального предложения: 1 162 800,00 руб.

Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 18 ноября 2020 года в 12:00 (МСК).

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Четырехкомнатная квартира в Москве

ПАО «Газпром» реализует через электронные торги 4-комнатную квартиру.

Расположена по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д. 31, кв. 71, на 4-м этаже 9-этажного кирпичного жилого дома 1997 года постройки.

Общая площадь 118,2 кв. м.

Первоначальная цена предложения (начальная цена) / Цена отсечения (минимальная цена): 10 392 026 / 8 314 000 руб. НДС не облагается.

Дата проведения публичного предложения: 18.11.2020 в 12:00 (МСК).

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Квартира общей площадью 82,9 кв. м.

АО Газпромбанк выставил на торги квартиру, общей площадью 82,9 кв. м.

Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д.26, кв.32.

Начальная стартовая цена: 4 692057,00 рублей.

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.12.2020 года в 12:00 (МСК).

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Продажа незавершённого строительством объектов складского комплекса

Продажа незавершённого строительством объектов складского комплекса, а также право аренды земельного участка, на котором он расположен, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3.

Собственник: АО «Золотая горка-один».

Начальная цена лота: 54 390 000,00 рублей, включая НДС.

Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 24 ноября 2020 года в 11:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.