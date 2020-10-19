Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

Оптимизация рабочих процессов, универсальность и надежность рабочего инструментария, ориентация на глобальные задачи развития бизнеса участников – вот причины, по которым лучшие заказчики выбирают ЭТП ГПБ в качестве площадки для своих процедур. В августе и сентябре 2020 на нашем портале начали размещать торги заказчики из сферы машиностроения, ТБО, крупные поставщики услуг, и представители других важных направлений экономики.

РЕМПУТЬМАШ

Группа РПМ является ведущим российским производителем путевых машин и технологий, входящим в первую тройку компаний - мировых лидеров путевого машиностроения. Группа компаний является стратегическим партнером ОАО «РЖД».

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», являющийся управляющей компанией группы компаний «РЕМПУТЬМАШ» основан в 1944 году и занимается изготовлением и модернизацией высокопроизводительных путевых машин, обеспечивающих современные ресурсосберегающие технологии капитального ремонта и текущего содержания железнодорожного пути, производством путевых машин, агрегатов, узлов путевой техники.

В декабре 2018 года Группа РПМ – Калужский завод «Ремпутьмаш» вошла в состав холдинга «Синара-Транспортные Машины», вместе с заводом «Калугапутьмаш» образовав дивизион путевой техники.

На ЭТП ГПБ размещены сотни процедур заказчика РЕМПУТЬМАШ направленных на обеспечение потребностей холдинга в товарах, работах, услугах.

Все закупки АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

Все закупки АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

Все закупки АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

Все закупки АО ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

ООО «ЭКОЛАЙФ»

ООО «ЭкоЛайф» предоставляет услуги на основании Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности. «ЭкоЛайф» осуществляет вывоз любого мусора в Наро-Фоминском, Одинцовском районах Московской области, на территории Новой Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах, а также в Боровском и Жуковском районах Калужской области.

На ЭТП ГПБ представлен широкий объем тендеров ООО «ЭКОЛАЙФ», включая процедуры на поставку оборудования, материалов, услуг, спецодежды, СИЗ, и других торгов, направленных на обеспечение рабочих потребностей организации.

Самые интересные торги ООО «ЭКОЛАЙФ»:

Поставка шин для грузовой автотехники для нужд ООО «ЭкоЛайф», начальная цена - 21 393 846,60 руб.

Поставка спецодежды для нужд ООО «ЭкоЛайф», начальная цена - 7 872 262,99 руб.

Все торги ООО «ЭКОЛАЙФ»

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕТЬ»

Национальная Юридическая Сеть обеспечивает превентивную защиту Персон и Бизнеса с помощью Комплексной Системы Комплаенс – инструмента юридической защиты, который позволяет снизить катастрофические и критические риски на 96% и перевести работу организации в зону допустимых рисков в кратчайшие сроки.

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ Национальная Юридическая Сеть проводит закупки ТРУ, необходимых для обеспечения нужд функционирования организации, а также торги и аукционы различных категорий.

На данный момент на ЭТП ГПБ представлен аукцион от АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕТЬ» по продаже земельного участка земельного участка в Калининградской области с начальной ценой – 10 000 000 руб.

Все торги АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕТЬ» на ЭТП ГПБ

Все заказчики ЭТП ГПБ

Как стать поставщиком новых заказчиков августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Все закупки АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

Все закупки АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

Все закупки АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

Все закупки АО ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

Все торги ООО «ЭКОЛАЙФ»

Все торги АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕТЬ» на ЭТП ГПБ