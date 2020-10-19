ФАС разъяснила порядок рассмотрения заявок при ограничении доступа иностранной продукции к госзакупкам

Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснила порядок рассмотрения заявок в случае установления ограничений доступа иностранной продукции к госзакупкам при проведении аукционов. Соответствующая информация содержится в письме антимонопольного ведомства ИА/84079/20.

В письме, отмечается, что в случае, если при проведении электронного аукциона были установлены ограничения допуска иностранной продукции, предусмотренные 44-ФЗ (ст. 14), оператор электронной площадки должен направить заказчику заявки всех участников закупки. То есть правило, установленное в соответствии с 44-ФЗ (ч. 19 ст. 68), в этом случае не применяется. При этом комиссия должна рассмотреть заявки всех участников закупки, которые принимали участие в аукционе.

Подчеркивается, что при проведении проверок территориальные органы ФАС должны контролировать выполнение указанного требования и выдавать соответствующие предписания об устранении нарушений, в том числе операторам электронных площадок.