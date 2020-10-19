Изменены правила рассмотрения обращений о едином поставщике по госзакупкам

Правительство РФ утвердило новые правила рассмотрения обращений об определении единственного поставщика товаров, работ, услуг при госзакупках. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Документ вводит положения о порядке рассмотрения правительством таких обращений и внесении изменений в регламент правительства. Новые правила устанавливают определенные сроки и порядок рассмотрения обращений, состав прилагаемых документов и иной информации, а также заключений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

По мнению авторов, изменение правил сделает закупки более эффективными и снизит риски того, что единственными поставщиками будут становиться организации, работающие на конкурентных рынках и не обладающие необходимыми производственными возможностями и компетенцией.

В список данных, которые должны включаться в предложение об определении единого поставщика, вошло описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведения соответствующей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

Помимо этого, на каждое предложение об определении единственного поставщика должно быть подготовлено экспертное заключение. В нем должны быть заключения Минфина — в отношении обоснования цены госконтракта с поставщиком, Минэкономразвития — в части соответствия такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС — в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на том или ином товарном рынке в результате принятия предложения об определении единого поставщика.