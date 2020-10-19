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    Изменены правила рассмотрения обращений о едином поставщике по госзакупкам

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    Правительство РФ утвердило новые правила рассмотрения обращений об определении единственного поставщика товаров, работ, услуг при госзакупках. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

    Документ вводит положения о порядке рассмотрения правительством таких обращений и внесении изменений в регламент правительства. Новые правила устанавливают определенные сроки и порядок рассмотрения обращений, состав прилагаемых документов и иной информации, а также заключений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

    По мнению авторов, изменение правил сделает закупки более эффективными и снизит риски того, что единственными поставщиками будут становиться организации, работающие на конкурентных рынках и не обладающие необходимыми производственными возможностями и компетенцией.

    В список данных, которые должны включаться в предложение об определении единого поставщика, вошло описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведения соответствующей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

    Помимо этого, на каждое предложение об определении единственного поставщика должно быть подготовлено экспертное заключение. В нем должны быть заключения Минфина — в отношении обоснования цены госконтракта с поставщиком, Минэкономразвития — в части соответствия такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС — в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на том или ином товарном рынке в результате принятия предложения об определении единого поставщика.

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