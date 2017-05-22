Банковское сопровождение контрактов: Зачем это нужно

Итоги дискуссионной сессии на ПМЮФ-2017.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), который в этом году проходил 16-19 мая, состоялась дискуссионная сессия "Банковское сопровождение по 44-ФЗ и 223-ФЗ: опыт, проблемы и тенденции 2017 года". В качестве модератора выступал Генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка Михаил Константинов. Сегодня Т94 публикует краткий обзор мероприятия.

По словам Михаила Константинова, банки являются тем эпицентром, вокруг которого сейчас концентрируются и производство, и инновационные технологии, и те, кто их обслуживает. Таким образом создается полноценная экосистема. О подробностях этого процесса рассказал Первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев.

– В рамках строительных задач, например, которые решают и компании, и государство, очевидно большое количество проблемных зон, которые ярко вскрылись после олимпийских проектов. И бюджет неконтролируемо вырастает, и затраты, и количество посредников. При этом кредитоспособность компаний, осуществляющих строймонтаж, находится не на самом высоком уровне. Даже если компания имеет высокую технологическую компетенцию, далеко не всегда она может получить гарантию, которая позволила бы адекватно работать с заказчиком, особенно когда речь идет о долгосрочном строительстве.

Александр Казначеев в краткой презентации показал, как банки решают проблемы гарантийного и постгарантийного финансового обслуживания и каким образом их услуги могут быть получены через электронные торговые площадки. Интересно, что солидный банк может выступать для заказчика гарантом благонадежности не только подрядчика, но и самой электронной площадки. Институты финансовых технологий (финтехи) не могут выполнять эти функции, поскольку их деятельность не лицензируется, и таких гарантий, как банки, они давать в принципе не могут. Наиболее очевидным и перспективным путем развития рынка эксперт считает коллаборационистскую модель банка с ЭТП.

Далее слово было предоставлено председателю Комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дмитрию Сачкову. Он согласился с тем, что сопровождение контракта банку передается в первую очередь в связи с тем, что банк выполняет эту работу профессионально, и изложил точку зрения инвесторов.

– Исходя из позиций, изложенных в бюджетном законодательстве, бюджетными инвестициями являются средства, направленные на создание государственного имущества. Для заказчика важнее всего достижение цели за счет расходования бюджетных средств. Он не имеет возможности рисковать. Бюджетное законодательство в принципе не предусматривает риска. Предприниматель же ведет деятельность, связанную с риском. Банк управляет этими условиями, дополняя всю конструкцию обеспечением риска и поддержкой предпринимателя в тех ситуациях, когда эта поддержка необходима, – говорит Дмитрий Сачков.

Михаил Константинов обратил внимание на то, что помимо нацеленности на конечный результат и экономическую эффективность, существуют вопросы процедурного контроля. О них рассказал Артем Молчанов, начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы России:

– Ключевой момент – система, построенная на рациональном хозяйствовании. Рационально хозяйствовать можно только путем баланса административных мер и экономических. Надо оценивать результат, необходимо оценивать последствия, необходимо оценивать конкретную экономическую выгоду для государства от заключенных контрактов и их реализации. Затраты на государственное регулирование не должны превышать этот эффект. Далее: необходимо внедрять современные технологии и современные подходы в экономике и в юриспруденции. Система государственного заказа в нашей стране отличается по своему технологическому содержанию от того, что есть в зарубежных странах. Многие коллеги нам просто завидуют – говорят, что у нас есть замечательные технологические решения для управленческой и контрольной деятельности. Но их надо совершенствовать, модернизировать, понять, чего в них не хватает. Элемент банковского сопровождения – это способ управления контрактом, который тоже надо развивать. Он построен на хорошей юридической тяжеловесности банковского сектора и высокой технологической его оснащенности. Мы возлагаем большие надежды на Министерство финансов, у нас общая позиция по многим процессам.

К вопросу о технологиях, Президент Национального рейтингового агентства (НРА) Виктор Четвериков рассказал о том, что в каждой отрасли существует огромное количество данных, анализ которых может быть полезен для экономического и процедурного регулирования. Проблема только одна – недостаточная открытость этих данных. В своей презентации он показал, каким образом отрасль электронных торговых площадок может оцениваться при помощи ряда индексов, разработанных НРА. Эти индексы интегрированы в аналитическую систему Trade Inspect Электронной торговой площадки Газпромбанка и задействуют открытые данные площадок с объемом торгов свыше 100 млрд руб. в год. "Система индексов полезна и для заказчиков, и для поставщиков", подчеркнул эксперт.

Завершающим стало выступление Алексея Ульянова, директора Института повышения конкуренции. Он как всегда тверд в своем мнении, что процедурный контроль за закупками ведет к отрицательной селекции, именно по этой причине в США и Евросоюзе процессуальный контроль не практикуется, хотя нарушение процедур может быть одним из аргументов судебных разбирательств. Он упомянул также эксперимент, проведенный его институтом: "Звонили в фирмы, торгующие компьютерной техникой, и запрашивали цены, а потом представлялись бюджетным учреждением и добавляли, что покупать придется по закону 44-ФЗ. Цена тут же повышалась на 20–30%. Сговориться они не могли, просто бизнес закладывает в цену издержки контроля, сложных процедур, отвлечения средств на банковскую гарантию или обеспечение и т. д."

– У меня как у человека, который к законотворческой деятельности имеет отношение потребительское – я всего лишь обязан выполнять, то, что предписано законом – по итогам встречи возникло очень приятное впечатление. С одной стороны, есть управление бюрократическое, с другой – потребность в извлечении экономической выгоды. В середине – стабилизатором – находится существующее законодательство. Оно под воздействием этих факторов меняется, и наверное, благодаря этому в нашей стране что-то до сих пор работает, – сказал Михаил Константинов.

Дискуссионная сессия транслировалась в прямом эфире интернет-пользователям из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярска. Запись доступна на сайте Петербургского международного юридического форума.