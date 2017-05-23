Госконтракт для СМП заказчик должен оплатить в течении 15 дней

С 1 мая 2017 года заказчики, работающие по Закону N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении контракта с субъектами малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНО), должны включить обязательное условие по срокам оплаты поставленного товара, выполненных работ, оказанной услуги - "в течение 15 рабочих дней". В остальных случаях, заказчик обязан заплатить не позднее 30 дней с даты подписанного заказчиком документа о приёмке. Напомним, что государственный заказчик обязан проводить закупки у СМП и СОНО в размере не менее 15% совокупного годового объёма закупок.

Действия новых правил не распространяются на случаи, когда Правительством РФ осуществляются закупки в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, для них возможен иной срок оплаты по контракту.

Ранее срок оплаты товаров, работ, услуг по контрактам 44-ФЗ не регулировался. В связи с чем возникали частые ситуации задержки оплаты по контракту. Изменения в законодательстве направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и противодействие роста долговых обязательств заказчиков перед поставщиками. В середине 2016 г. Генеральная прокуратура РФ сообщила о задолженности перед бизнесом в размере 32 млрд. руб., в марте 2017 г. ведомство отчиталось о взыскании 40 млрд руб. за прошлый год.

Федеральный закон от 01.05.2017 № 83-ФЗ "О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"





