Правила и порядок заключения строительных контрактов «под ключ» по 44-ФЗ

1 июля 2017 г. вступает в силу постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документ подготовлен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
Постановлением N 563 определены
- Правила заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства
- Положение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства
- Изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ.
Для заключения контракта заказчику потребуется
- Решение о заключении контракта
- Заключение по результатам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в создание объекта
Подготовка обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в целях заключения контракта не требуется, если в отношении инвестиционного проекта проведен публичный технологический и ценовой аудит в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 382.
Решение о заключении контракта принимают следующие лица
- Правительство или главный распорядитель средств федерального бюджета - в отношении федеральной собственности;
- Высшее должностное лицо субъекта РФ - в отношении региональной собственности;
- Глава муниципального образования - в отношении муниципальной собственности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563