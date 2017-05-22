Правила и порядок заключения строительных контрактов «под ключ» по 44-ФЗ

1 июля 2017 г. вступает в силу постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документ подготовлен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.





Постановлением N 563 определены

Правила заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

Положение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

Изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ.

Для заключения контракта заказчику потребуется

Решение о заключении контракта

Заключение по результатам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в создание объекта

Подготовка обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в целях заключения контракта не требуется, если в отношении инвестиционного проекта проведен публичный технологический и ценовой аудит в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 382.

Решение о заключении контракта принимают следующие лица

Правительство или главный распорядитель средств федерального бюджета - в отношении федеральной собственности;

Высшее должностное лицо субъекта РФ - в отношении региональной собственности;

Глава муниципального образования - в отношении муниципальной собственности.





Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563



