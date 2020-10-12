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    Когда заказчик должен использовать ценовую преференцию

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    Федеральная антимонопольная служба РФ разъясняет для территориальных антимонопольных органов практику рассмотрения жалоб и проведения проверок при применении 44-ФЗ (ст. 14) о национальном режиме при закупках и приказа Минфина № 126н, предусматривающем установление 15% ценовой преференции для российской продукции (и продукции из стран ЕАЭС) по отношению к иностранной.

    В случае неприменения нормативных правовых актов, ограничивающих допуск иностранной продукции на закупку, в виду отсутствия оснований для их применения, заказчик должен применить 15% ценовую преференцию в соответствии с приказом № 126н к заявкам участников, предложивших товар российского происхождения или товар из стран ЕАЭС.

    Как отметил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев, для формирования единообразной практики территориальным органам и центральному аппарату ФАС необходимо руководствоваться этим подходом при рассмотрении жалоб и проведении внеплановых проверок.

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