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    Как изменился порядок формирования и обмена информацией между заказчиком и Казначейством РФ

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    Министерство финансов РФ скорректировал порядок формирования и обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов. Изменения вступают в силу с 9 октября.

    В частности, приведен порядок перечня способов определения поставщиков, информация о которых включается в реестр контрактов при заключении контракта.

    В перечень в качестве оснований включены, в том числе: «осуществление закупки для подготовки проведения общероссийского голосования» и «осуществление конкретной закупки у единственного контрагента, определенной протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и т.д.

    Актуализированы и указанные основания для заключения контракта с единственным контрагентом по итогам несостоявшейся конкурентной закупки. А также уточнены основания изменения контрактов, заключенных с монополистами на основании 44-ФЗ (п. 10 ч. 1 ст. 95).

    Также учтена возможность изменения условий контракта в связи с принятием Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации, местной администрацией решения в соответствии с 44-ФЗ (ч. 65 ст. 112).

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