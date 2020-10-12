Как изменился порядок формирования и обмена информацией между заказчиком и Казначейством РФ

Министерство финансов РФ скорректировал порядок формирования и обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов. Изменения вступают в силу с 9 октября.

В частности, приведен порядок перечня способов определения поставщиков, информация о которых включается в реестр контрактов при заключении контракта.

В перечень в качестве оснований включены, в том числе: «осуществление закупки для подготовки проведения общероссийского голосования» и «осуществление конкретной закупки у единственного контрагента, определенной протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и т.д.

Актуализированы и указанные основания для заключения контракта с единственным контрагентом по итогам несостоявшейся конкурентной закупки. А также уточнены основания изменения контрактов, заключенных с монополистами на основании 44-ФЗ (п. 10 ч. 1 ст. 95).

Также учтена возможность изменения условий контракта в связи с принятием Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации, местной администрацией решения в соответствии с 44-ФЗ (ч. 65 ст. 112).