Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Возможно ли отклонение заявки по 223-ФЗ из-за поврежденного файла

    Возможно ли отклонение заявки по 223-ФЗ из-за поврежденного файла

    Поделиться

    Заявка участника закупки по 223-ФЗ может быть отклонена, если в ней обнаружится поврежденный файл. К такому выводу пришел суд, рассмотрев дело о «битом» файле.

    В заявке участника закупки был поврежденный файл. Контролеры посчитали это неправомерным и предписали заказчику с оператором устранить нарушения. Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган.

    Апелляция и кассация с ним не согласилась. О поврежденном файле участник сообщил в техподдержку оператора электронной площадки. Там ему ответили, что в период приема заявок сбоев не было. Файл поврежден изначально. На это могли повлиять системные ошибки на компьютере участника.

    Суды указали, что участник сам обеспечивает техусловия для участия в закупках, а также не доказал, что его рабочее место отвечает минимальным системным требованиям оператора и в результате прикрепил «битый» файл.

    Участник пояснил, что заказчик знал о неисправном файле, но не направил запрос о разъяснении заявки. Суд указал, что право, а не обязанность заказчика. Заявку тот отклонил правомерно. Вины оператора также нет.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить