Возможно ли отклонение заявки по 223-ФЗ из-за поврежденного файла

Заявка участника закупки по 223-ФЗ может быть отклонена, если в ней обнаружится поврежденный файл. К такому выводу пришел суд, рассмотрев дело о «битом» файле.

В заявке участника закупки был поврежденный файл. Контролеры посчитали это неправомерным и предписали заказчику с оператором устранить нарушения. Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган.

Апелляция и кассация с ним не согласилась. О поврежденном файле участник сообщил в техподдержку оператора электронной площадки. Там ему ответили, что в период приема заявок сбоев не было. Файл поврежден изначально. На это могли повлиять системные ошибки на компьютере участника.

Суды указали, что участник сам обеспечивает техусловия для участия в закупках, а также не доказал, что его рабочее место отвечает минимальным системным требованиям оператора и в результате прикрепил «битый» файл.

Участник пояснил, что заказчик знал о неисправном файле, но не направил запрос о разъяснении заявки. Суд указал, что право, а не обязанность заказчика. Заявку тот отклонил правомерно. Вины оператора также нет.