ФАС: предписание, выданное по итогам рассмотрения жалобы на закупку, обязательно к исполнению

Федеральная антимонопольная служба РФ пояснила, что предписание, выданное по итогам рассмотрения жалобы на закупку, обязательно к исполнению. Неисполнение предписания возможно исключительно при принятии судом решения о его приостановлении.

Ранее в ФАС России поступила жалоба компании «Доринвест-Крым» на действия Управления капстроительства Евпатории и Комитета конкурентной политики Республики Крым, которые не выполнили предписание антимонопольной службы при проведении запроса предложений по реконструкции городской улично-дорожной сети с ценой контракта свыше 1,3 млрд руб.

В феврале 2020 г. Управление и Комитет были признаны нарушившими 44-ФЗ (п. 7 ч. 6 ст. 83.1), когда установили неправомерный порядок оценок заявок участников, а также критерии оценки, не соответствующие Постановлению Правительства РФ № 1085. Им было предписано внести изменения в документацию и назначить новые даты подачи и рассмотрения заявок.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного ведомства Управление обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы поддержал выводы антимонопольный службы, поскольку исходя из неправомерных критериев, установленных заказчиком, было невозможно определить наилучшие условия исполнения контракта, а также определить наиболее квалифицированного участника.

Вместе с тем, Управление, полагая, что предписание не подлежит исполнению в случае его обжалования в судебном порядке, не исполнило его, а после рассмотрения еще одной жалобы на свои действия, решило повторно обратиться в суд.

«Арбитражный суд Москвы вновь поддержал выводы ФАС о том, что лица, в отношении которых вынесено предписание, обязаны исполнить предписание в установленный контрольным органом срок, неисполнение возможно исключительно в случае принятия судом соответствующих обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания в установленном порядке», — заключил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.

Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС и отказал МКУ «Управление капитального строительства города Евпатории Республики Крым» в удовлетворении заявленных требований.