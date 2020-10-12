ФАС: Госзаказчик рассматривает все заявки участников, если есть ограничения допуска иностранных товаров

Федеральная антимонопольная служба РФ пришла к выводу, что если в аукционе участвовали более 10 претендентов, оператор направит заказчику только 10 заявок. Он рассматривает их поочередно, пока не допустит 5 участников. Антимонопольный орган отметил, что из-за такого порядка может не сработать механизм «третий лишний» в случае ограничений на закупку иностранных товаров.

Например, заказчик установил ограничения по Постановлению N 617. Заявки, которые отвечают требованиям этого постановления, заняли 11 и 12 место. Значит, их рассматривать не будут. С 1 по 5 место заняли заявки с иностранными товарами. Ограничения допуска применить нельзя.

Ведомство разъяснило, что в этом случае оператор должен направить, а заказчик — рассмотреть заявки всех участников, которые приняли участие в аукционе.