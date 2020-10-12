Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

ЭТП ГПБ обеспечивает для участников торгов комплексную цифровую сервисную модель, в которую входит оптимизированная среда организации торгов и множество самых передовых инструментов для развития бизнеса. Подтверждая удобство и функциональную полезность площадки, в августе-сентябре 2020 года на ЭТП ГПБ появились новые перспективные Заказчики, предлагающие широкий набор новых контрактов по самым разным направлениям деятельности.

АО «СПЕЦМАШМОНТАЖ»

Трест «Спецмашмонтаж» (в настоящее время – Акционерное общество) был образован 18 ноября 1957 года как специализированная организация для выполнения работ по монтажу основного технологического оборудования и связанных с ним конструкций на объектах Министерства обороны, космических комплексах и специальных государственных объектах.

За годы работы на монтажных объектах силами «СПЕЦМАШМОНТАЖ» было смонтировано огромное количество строительных металлоконструкций, технологического оборудования и трубопроводов, насосных и компрессорных станций, холодильных установок, систем отопления и водоснабжения, мостовых кранов, топливно-заправочных комплексов и иных систем, были введены в эксплуатацию системы и объекты оборонного и народно-хозяйственного назначения.

АО «Спецмашмонтаж» является участником создания многочисленных промышленных и оборонных объектов, среди которых можно отметить предприятия газо- и нефтеперерабатывающего комплекса, автомобильной промышленности, объекты научной тематики, полигона Капустин Яр, космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

В 2016 году АО «Спецмашмонтаж» успешно завершили работы по монтажу и пусконаладке специального технологического оборудования и трубопроводов на космодроме Восточный.

На ЭТП ГПБ АО «СПЕЦМАШМОНТАЖ» проводит закупки оборудования, работ, услуг, необходимых для функционирования организации.

Все закупки АО «СПЕЦМАШМОНТАЖ» на ЭТП ГПБ

ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

Концерн «РУСЭЛПРОМ» является вторым крупнейшим в России производителем и поставщиком электрических машин и приводов.

Каждый 3-й асинхронный электродвигатель в стране произведен на предприятиях концерна.

Электродвигатели и генераторы РУСЭЛПРОМ работают во всех отраслях промышленности, сельском хозяйстве и получили заслуженное признание клиентов за высокие показатели эффективности и надежности.

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» размещает торги на ремонт и поставку оборудования, на предоставление других товаров, работ, услуг необходимых для функционирования концерна.

Все закупки ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» на ЭТП ГПБ

Название «Уралпромкомплект» появилось на бизнес-карте города Снежинск в 1993 году. В настоящее время «Уралпромкомплект» — это группа компаний, объединяющая под общим брендом производственное, сервисное и сбытовые подразделения, расположенные в Екатеринбурге, Челябинске и Снежинске.

Основные направления деятельности компании:

поставка металлорежущих станков с ЧПУ и другого оборудования для металлообработки, соответствующего современным технологическим требованиям;

комплекс инжиниринговых услуг;

гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования;

обеспечение станочного парка современным инструментом, позволяющим повысить качество металлообработки;

услуги по металлообработке, включая производство нестандартного оборудования (накопители с механизмами подачи для трубопрокатных заводов, приводные транспортеры для подачи заготовок и т.п.).

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ» проводит торги для обеспечения своих производственных задач.

Все торги ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ»

Как стать поставщиком новых заказчиков августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Все закупки АО «СПЕЦМАШМОНТАЖ» на ЭТП ГПБ

Все закупки ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» на ЭТП ГПБ

Все торги ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ»