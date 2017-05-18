На ПМЮФ-2017 состоится дискуссия об электронных закупках

Прямая трансляция ПМЮФ-2017

Дискуссионную сессию организует ЭТП ГПБ.

19 мая 2017 г. с 14-00 до 16-00 на сайте Петербургского международного юридического форума будет проходить прямая трансляция дискуссионной сессии "Банковское сопровождение электронных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: опыт, проблемы и тенденции 2017 года".

Модератором мероприятия станет Генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка Михаил Константинов.

Цель дискуссионной сессии – дать полную картину взаимодействия банков и электронных площадок на данный момент и обрисовать дальнейшие перспективы. Какая коллаборационная модель будет оптимальной перед лицом новых экономических задач, какие есть мировые примеры банковского сопровождения электронных закупок, как за счет банковского сопровождения привлечь инвестиции в реальный сектор экономики, какие существуют новые сервисы в электронных закупках – обо всем этом и многом другом расскажут приглашенные спикеры.

Запланированы выступления Первого вице-президента Газпромбанка Александра Казначеева, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Рачика Петросяна, председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дмитрия Сачкова, директора Института повышения конкурентоспособности Алексея Ульянова, Генерального директора Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, коммерческого директора электронной торговой площадки B2B-Center Андрея Бойко.



"Для ЭТП ГПБ важно привлечь внимание к лучшим практикам построения эффективной системы закупок и управления корпоративными затратами, в том числе с помощью банковских сервисов, - говорит Михаил Константинов. – На самом деле банковское обслуживание – это лишь часть целого комплекса услуг, на которые сейчас вправе рассчитывать клиент современной электронной торговой площадки. Однако, любые сервисы должны предоставляться в точном соответствии с действующим законодательством, чтобы процедурный контроль не мог мешать созданию экономически эффективной системы закупок. Это просто должно быть по умолчанию, хотя обеспечить такой уровень до сих пор могут далеко не все. Поэтому мы и выходим на Петербургский международный юридический форум со своим опытом и опытом своих коллег".



Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ) проводится с 2011 г., его организует Министерство юстиции РФ при поддержке Президента РФ. ПМЮФ - уникальная площадка, на которой собираются высшие должностные лица разных государств, представители международного юридического сообщества, эксперты в области права и международных отношений, руководители юридических департаментов крупнейших компаний.

Трансляция дискуссионной сессии будет доступна пользователям из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярска.



