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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ?

    КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ?

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    «Газпром нефть» приглашает участников рынка корпоративной онлайн-торговли на конференцию «Из рук в руки. Перезагрузка», посвященную актуальным вопросам управления запасами на предприятии. Мероприятие состоится в онлайн-формате 22 октября 2020 г. в 11:00.

    По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 показатель запасоёмкости в общем по всем индустриям побил в США исторический максимум за последние 20 лет. Аналогичный тренд прослеживается во всем мире, в том числе в России. Как меняются модели управления запасами в условиях пандемии? Какие инструменты сдерживания роста запасов и невостребованного имущества доступны компаниям? Какие подходы наиболее эффективны? На эти и многие другие вопросы ответят спикеры конференции:

    • Никита Волков, директор группы стратегии и операционной эффективности Deloitte;
    • Юрий Фролов, директор по материально-техническому обеспечению «Руссдрагмет»;
    • Ирина Москвитина, директор программ по кросс-функциональному развитию и повышению эффективности материально-технического обеспечения «Газпром нефти».

    Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

    В рамках конференции «Из рук в руки. Перезагрузка» пройдет презентация нового продукта «Газпром нефти» и Газпромбанка Reserve* – платформы для реализации излишков на складах компаний. Участники мероприятия смогут получить бесплатный доступ для тестирования ресурса.

    До встречи на мероприятии!

    * Reserve – один из первых сервисов, доступных на недавно запущенной «Газпромнефть-Снабжением» (дочернее предприятие «Газпром нефти») и Газпромбанком в рамках совместного предприятия интегрированной платформе для управления цепочкой поставок. Платформа будет функционировать на базе ресурсов «Газпромнефть-Снабжения» и Электронной торговой площадки Газпромбанка. Она предложит компаниям и предприятиям ТЭК продукты и сервисы, которые упростят и автоматизируют процессы закупок, логистику и финансовые операции. Другие преимущества площадки – гибкая система ценообразования, возможность покупки товаров как через аукцион, так и по фиксированной цене.

    Конференция, Reserve, Газпромнефть-Снабжение, Газпром Нефть, ЭТП ГПБ
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