Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

Больше трех тысяч участников конференции получили практические рекомендации, как восстановить бизнес после карантина и выполнять новые правила национального режима. Также ключевые эксперты рынка закупок разобрали практику судов и ФАС и обсудили частые нарушения в период пандемии.

На конференции прошло порядка 20 выступлений, на которых эксперты не только делились опытом, но и отвечали на вопросы участников. Среди 15 спикеров мероприятия были эксперты от крупнейших ЭТП, таких как «ЭТП ГПБ» и «Сбербанк-АСТ», а также эксперт Госдумы РФ Андрей Маковлев, начальник Управления контроля размещения государственного заказа, ФАС России - Артем Лобов и заместитель директора департамента Стратегического развития и корпоративной политики, Минпромторг России - Надежда Лещенко.

Конференция состоялась при поддержке РБК PRO и Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК. Партнерами мероприятия стали Lenovo, Treolan, Тинькофф Банк, а также электронные торговые площадки «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг», ЭТП Газпромбанка, «Российский аукционный дом», «ОТС», «НЭП-Фабрикант», ONLINECONTRACT и ZakazRF. Главными информационными партнерами выступили Московская Торгово-промышленная палата и Госзаказ ТВ.

Если вы не смогли поучаствовать конференции, но хотите ее увидеть, посмотреть запись мероприятия можно по ссылке.