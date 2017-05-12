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    Газпром корпоративный институт объявил набор на курс профессионального поставщика

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    ЭТП ГПБ и "Газпром корпоративный институт" приглашают на курс повышения квалификации: «Особенности и сфера применения Федерального закона №223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ».

    Дата обучения: 31 мая - 2 июня 2017 г.

    Место проведения: г. Москва

    Режим занятий: по 8 часов в день (24 часа)

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    Вы получите:

    • самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве
    • практические навыки по работе на ЭТП ГПБ
    • инструменты, повышающие шансы на победу в тендере
    • рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков
    • структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов


    Вы узнаете:

      • методики эффективного участия в торгах
      • способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций
      • причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать
      • особенности работы на Торговом портале закупок малого объема
      • преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах


      После обучения проводится аттестация слушателей с выдачей удостоверения о повышении квалификации «Газпром корпоративный институт».

      С подробной программой мероприятия можно ознакомиться ниже

      Внимание! Количество участников ограничено.

      Предварительная запись на курс:

      8 495 150 06 61 (доб. 1006) Алексеева Наталья

      8 495 150 06 61 (доб. 1008) Сниткина Екатерина

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      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ


      Тема 1. Нормативная правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

      • Основные положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ
      • Основные нормативные правовые акты, применяемые при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
      • Обзор изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: новые требования и актуальные изменения
      • Новые правила подготовки технических заданий (технической части документации о закупке) (223-ФЗ). Правила описания объекта закупки
      • Обзор основных изменений в первую часть ГК РФ (№ 42-ФЗ от 08.03.2015), вступивших в силу 1 июня 2015 года

      Тема 2. Организация и проведение закупок, основные этапы и содержание процедур

      • Формирование публичной и внутренней нормативной базы документов. Состав ключевых документов
      • Прогнозирование и планирование закупок. Формирование плана закупок
      • Подготовка конкурсной документации, аукционной документации, документации по иным способам закупок
      • Техническое задание. Порядок формирования, работа с потенциальными поставщиками, формирование начальной (максимальной) цены договора
      • Закупки по торговым наименованиям и месту производства продукции
      • Требования к участникам закупок и документы, подтверждающие соответствие данным требованиям
      • Порядок проведения оценки и сопоставления заявок (конкурс, запрос предложений). Критерии оценки
      • Электронные формы закупок: порядок и особенности проведения
      • Особенности предоставления преференций, применения ограничений
      • Информационное обеспечение закупок: основные этапы, последовательность, продолжительность, сроки, содержание
      • Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе на примере ПАО «Газпром»). Закупки по рамочным и абонентским договорам. Закупки по единичным ценам, расценкам
       

      Тема 3. Договорные отношения в рамках Закона № 223-ФЗ

      • Порядок заключения и исполнения договоров, формы договоров, протокол разногласий
      • Порядок расторжения и изменения договоров
      • Информационное обеспечение изменения договоров
      • Реестр договоров в 2015 и 2016 г.г.
      • Управление исполнением договора. Документы, оформляющие исполнение договора
      • Реестр недобросовестных поставщиков
       

      Тема 4. Арбитражная практика закупочной деятельности

      • Обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов
      • Арбитражная практика закупочной деятельности государственных корпораций (ГК) и субъектов естественных монополий (СЕМ) в Российской Федерации
       

      Тема 5. Административные правонарушения в сфере закупок

      • Административные правонарушения в закупочной деятельности: состав и виды
      • Практика применения смягчающих и отягчающих оснований. Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения
      • Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
       

      Тема 6. Контроль и защита прав в сфере закупок

      • Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Антимонопольные требования к торгам
      • Порядок рассмотрения жалоб на нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров
      • Обзор административной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
       

      Тема 7. Тренинг «Подготовка Поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ»


      Электронная торговая площадка ГПБ:

      • получение ЭЦП
      • прохождение регистрации и перерегистрации
      • поиск процедур
      • особенности оплаты и обеспечения участия
      • этапы закупочных процедур
      • особенности работы в секции закупок Корпоративных заказчиков
      • особенности работы в секции Группы компаний Газпром
      • выбор победителя и заключение договора
       

      Торговый портал малых закупок:

      • особенности размещения заявки
      • поиск товара и выбор победителя

      Внимание! Количество участников ограничено.

      Предварительная запись на курс:

      8 495 150 06 61 (доб. 1006) Алексеева Наталья

      8 495 150 06 61 (доб. 1008) Сниткина Екатерина

      Заказать обратный звонок

      ЭТП ГПБ, Новости, обучение, Институт, Газпрома
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