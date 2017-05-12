ЭТП ГПБ и "Газпром корпоративный институт" приглашают на курс повышения квалификации: «Особенности и сфера применения Федерального закона №223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ».
Дата обучения: 31 мая - 2 июня 2017 г.
Место проведения: г. Москва
Режим занятий: по 8 часов в день (24 часа)
Вы получите:
- самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве
- практические навыки по работе на ЭТП ГПБ
- инструменты, повышающие шансы на победу в тендере
- рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков
- структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов
Вы узнаете:
- методики эффективного участия в торгах
- способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций
- причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать
- особенности работы на Торговом портале закупок малого объема
- преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах
После обучения проводится аттестация слушателей с выдачей удостоверения о повышении квалификации «Газпром корпоративный институт».
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться ниже
Внимание! Количество участников ограничено.
Предварительная запись на курс:
8 495 150 06 61 (доб. 1006) Алексеева Наталья
8 495 150 06 61 (доб. 1008) Сниткина Екатерина
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Нормативная правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- Основные положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ
- Основные нормативные правовые акты, применяемые при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- Обзор изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: новые требования и актуальные изменения
- Новые правила подготовки технических заданий (технической части документации о закупке) (223-ФЗ). Правила описания объекта закупки
- Обзор основных изменений в первую часть ГК РФ (№ 42-ФЗ от 08.03.2015), вступивших в силу 1 июня 2015 года
Тема 2. Организация и проведение закупок, основные этапы и содержание процедур
- Формирование публичной и внутренней нормативной базы документов. Состав ключевых документов
- Прогнозирование и планирование закупок. Формирование плана закупок
- Подготовка конкурсной документации, аукционной документации, документации по иным способам закупок
- Техническое задание. Порядок формирования, работа с потенциальными поставщиками, формирование начальной (максимальной) цены договора
- Закупки по торговым наименованиям и месту производства продукции
- Требования к участникам закупок и документы, подтверждающие соответствие данным требованиям
- Порядок проведения оценки и сопоставления заявок (конкурс, запрос предложений). Критерии оценки
- Электронные формы закупок: порядок и особенности проведения
- Особенности предоставления преференций, применения ограничений
- Информационное обеспечение закупок: основные этапы, последовательность, продолжительность, сроки, содержание
- Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе на примере ПАО «Газпром»). Закупки по рамочным и абонентским договорам. Закупки по единичным ценам, расценкам
Тема 3. Договорные отношения в рамках Закона № 223-ФЗ
- Порядок заключения и исполнения договоров, формы договоров, протокол разногласий
- Порядок расторжения и изменения договоров
- Информационное обеспечение изменения договоров
- Реестр договоров в 2015 и 2016 г.г.
- Управление исполнением договора. Документы, оформляющие исполнение договора
- Реестр недобросовестных поставщиков
Тема 4. Арбитражная практика закупочной деятельности
- Обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов
- Арбитражная практика закупочной деятельности государственных корпораций (ГК) и субъектов естественных монополий (СЕМ) в Российской Федерации
Тема 5. Административные правонарушения в сфере закупок
- Административные правонарушения в закупочной деятельности: состав и виды
- Практика применения смягчающих и отягчающих оснований. Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения
- Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
Тема 6. Контроль и защита прав в сфере закупок
- Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Антимонопольные требования к торгам
- Порядок рассмотрения жалоб на нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров
- Обзор административной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Тема 7. Тренинг «Подготовка Поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ»
Электронная торговая площадка ГПБ:
- получение ЭЦП
- прохождение регистрации и перерегистрации
- поиск процедур
- особенности оплаты и обеспечения участия
- этапы закупочных процедур
- особенности работы в секции закупок Корпоративных заказчиков
- особенности работы в секции Группы компаний Газпром
- выбор победителя и заключение договора
Торговый портал малых закупок:
- особенности размещения заявки
- поиск товара и выбор победителя
Внимание! Количество участников ограничено.
Предварительная запись на курс:
8 495 150 06 61 (доб. 1006) Алексеева Наталья
8 495 150 06 61 (доб. 1008) Сниткина Екатерина