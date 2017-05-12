Газпром корпоративный институт объявил набор на курс профессионального поставщика

ЭТП ГПБ и "Газпром корпоративный институт" приглашают на курс повышения квалификации: «Особенности и сфера применения Федерального закона №223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ».

Дата обучения: 31 мая - 2 июня 2017 г.

Место проведения: г. Москва

Режим занятий: по 8 часов в день (24 часа)



Вы получите:

самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве

практические навыки по работе на ЭТП ГПБ

инструменты, повышающие шансы на победу в тендере

рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков

структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов







Вы узнаете:

методики эффективного участия в торгах

способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций

причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать

особенности работы на Торговом портале закупок малого объема

преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах





После обучения проводится аттестация слушателей с выдачей удостоверения о повышении квалификации «Газпром корпоративный институт».

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться ниже

Внимание! Количество участников ограничено.

Предварительная запись на курс:

8 495 150 06 61 (доб. 1006) Алексеева Наталья

8 495 150 06 61 (доб. 1008) Сниткина Екатерина

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Нормативная правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Основные положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ

Основные нормативные правовые акты, применяемые при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Обзор изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: новые требования и актуальные изменения

Новые правила подготовки технических заданий (технической части документации о закупке) (223-ФЗ). Правила описания объекта закупки

Обзор основных изменений в первую часть ГК РФ (№ 42-ФЗ от 08.03.2015), вступивших в силу 1 июня 2015 года

Тема 2. Организация и проведение закупок, основные этапы и содержание процедур

Формирование публичной и внутренней нормативной базы документов. Состав ключевых документов

Прогнозирование и планирование закупок. Формирование плана закупок

Подготовка конкурсной документации, аукционной документации, документации по иным способам закупок

Техническое задание. Порядок формирования, работа с потенциальными поставщиками, формирование начальной (максимальной) цены договора

Закупки по торговым наименованиям и месту производства продукции

Требования к участникам закупок и документы, подтверждающие соответствие данным требованиям

Порядок проведения оценки и сопоставления заявок (конкурс, запрос предложений). Критерии оценки

Электронные формы закупок: порядок и особенности проведения

Особенности предоставления преференций, применения ограничений

Информационное обеспечение закупок: основные этапы, последовательность, продолжительность, сроки, содержание

Особенности закупок отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе на примере ПАО «Газпром»). Закупки по рамочным и абонентским договорам. Закупки по единичным ценам, расценкам

Тема 3. Договорные отношения в рамках Закона № 223-ФЗ

Порядок заключения и исполнения договоров, формы договоров, протокол разногласий

Порядок расторжения и изменения договоров

Информационное обеспечение изменения договоров

Реестр договоров в 2015 и 2016 г.г.

Управление исполнением договора. Документы, оформляющие исполнение договора

Реестр недобросовестных поставщиков

Тема 4. Арбитражная практика закупочной деятельности

Обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов

Арбитражная практика закупочной деятельности государственных корпораций (ГК) и субъектов естественных монополий (СЕМ) в Российской Федерации

Тема 5. Административные правонарушения в сфере закупок

Административные правонарушения в закупочной деятельности: состав и виды

Практика применения смягчающих и отягчающих оснований. Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения

Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства. Рассмотрение дел об административных правонарушениях

Тема 6. Контроль и защита прав в сфере закупок

Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Антимонопольные требования к торгам

Порядок рассмотрения жалоб на нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров

Обзор административной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Тема 7. Тренинг «Подготовка Поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ»

Электронная торговая площадка ГПБ:

получение ЭЦП

прохождение регистрации и перерегистрации

поиск процедур

особенности оплаты и обеспечения участия

этапы закупочных процедур

особенности работы в секции закупок Корпоративных заказчиков

особенности работы в секции Группы компаний Газпром

выбор победителя и заключение договора

Торговый портал малых закупок:

особенности размещения заявки

поиск товара и выбор победителя

Внимание! Количество участников ограничено.

Предварительная запись на курс:

8 495 150 06 61 (доб. 1006) Алексеева Наталья

8 495 150 06 61 (доб. 1008) Сниткина Екатерина