Путин поддержал ФАС в проекте о продаже конфискованного имущества

Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила законопроект, в котором предлагает возможность перевода данных о продаже в том числе конфискованного имущества в электронный формат и размещения всей этой информации на едином сайте. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с президентом страны.

«По реализации имущества у нас существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат это будет, лес или земля, или какое-то другое государственное имущество — продается по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это идет мимо казны», — отметил Артемьев.

По его словам, выходом из ситуации станет создание единого сайта продажи госимущества. «Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, за конкуренцию, достаточно внести всего пять строк, и эти пять строк внести в эти 50 законодательных актов, установив очень простую вещь. Во-первых, все перевести в электронный формат — либо электронный конкурс, либо электронный аукцион. И на едином сайте любой гражданин, компания должны прочитать о продаже абсолютно любого имущества по любому законодательству», — уточнил глава ФАС.

По его словам, такая мера позволит выручить больше средств от продажи госимущества. Глава государства поддержал инициативу ФАС.