Как закупать энергосервисные услуги при запрете допуска иностранных товаров к госзакупкам

Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснила порядок закупки энергосервисных услуг с учетом запретов и ограничений допуска иностранных товаров к госзакупкам. Соответствующая информация содержится в письме антимонопольного ведомства № ИА/80326/20.

По мнению специалистов ФАС, если по проекту энергосервисного контракта предусматривается в том числе поставка осветительного оборудования, заказчикам необходимо устанавливать в извещении и документации о закупке условия допуска в соответствии с постановлением Правительства РФ № 878 (или размещать в ЕИС обоснование невозможности соблюдения указанного ограничения) и преференции в соответствии с приказом Минфина № 126н.

При этом в случае неприменения постановления № 878, например, если участники не предоставили номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции, применяются преференции в соответствии с приказом № 126н.