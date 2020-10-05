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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как закупать энергосервисные услуги при запрете допуска иностранных товаров к госзакупкам

    Как закупать энергосервисные услуги при запрете допуска иностранных товаров к госзакупкам

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    Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснила порядок закупки энергосервисных услуг с учетом запретов и ограничений допуска иностранных товаров к госзакупкам. Соответствующая информация содержится в письме антимонопольного ведомства № ИА/80326/20.

    По мнению специалистов ФАС, если по проекту энергосервисного контракта предусматривается в том числе поставка осветительного оборудования, заказчикам необходимо устанавливать в извещении и документации о закупке условия допуска в соответствии с постановлением Правительства РФ № 878 (или размещать в ЕИС обоснование невозможности соблюдения указанного ограничения) и преференции в соответствии с приказом Минфина № 126н.

    При этом в случае неприменения постановления № 878, например, если участники не предоставили номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции, применяются преференции в соответствии с приказом № 126н.

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