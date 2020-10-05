ФАС унифицирует размещаемую информацию о жалобах по 44-ФЗ и 223-ФЗ

С 1 октября на сайте Федеральной антимонопольной службы РФ в разделе «База решений» размещается информация о возвратах и отзывах жалоб, рассматриваемых в рамках 223-ФЗ. Информация по таким жалобам будет размещаться по аналогии с 44-ФЗ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сайт ФАС был доработан для создания единообразной практики размещения информации о результатах рассмотрения жалоб. Также информация по жалобам, рассматриваемым в рамках закона о контрактной системе, размещается и в Единой информационной системе.

«В соответствии с поручением руководителя ведомства, все территориальные органы ФАС России и центральный аппарат службы обязаны с 1 октября размещать всю информацию, касающуюся рассмотрения жалоб по 223-ФЗ на сайте ФАС России, в том числе об отзыве таких жалоб и их возврате», — отметил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.