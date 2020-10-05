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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФАС унифицирует размещаемую информацию о жалобах по 44-ФЗ и 223-ФЗ

    ФАС унифицирует размещаемую информацию о жалобах по 44-ФЗ и 223-ФЗ

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    С 1 октября на сайте Федеральной антимонопольной службы РФ в разделе «База решений» размещается информация о возвратах и отзывах жалоб, рассматриваемых в рамках 223-ФЗ. Информация по таким жалобам будет размещаться по аналогии с 44-ФЗ.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, сайт ФАС был доработан для создания единообразной практики размещения информации о результатах рассмотрения жалоб. Также информация по жалобам, рассматриваемым в рамках закона о контрактной системе, размещается и в Единой информационной системе.

    «В соответствии с поручением руководителя ведомства, все территориальные органы ФАС России и центральный аппарат службы обязаны с 1 октября размещать всю информацию, касающуюся рассмотрения жалоб по 223-ФЗ на сайте ФАС России, в том числе об отзыве таких жалоб и их возврате», — отметил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

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