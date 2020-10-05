Лавров - Минфин готовит крупные поправки в 44-ФЗ на 2021 год

Минфин разработает крупный пакет поправок к 44-ФЗ в 2021 г. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Лавров, выступая на конференции «Закупки 2030».

В планах минфина:

Сокращение способов закупок;

Дальнейшее упрощение порядка проведения закупки;

Усиление предквалификации;

Типизация контрактов;

Повышение действенности обеспечения заявок и контрактов;

Унификация случаев несостоявшихся закупок;

Ограничения для необоснованного обжалования.

«В этот законопроект планируем включить поправки, направленные на выстраивание сквозной системы нормирования (установление требований, включая предельные цены, к закупаемым товарам, работам, услугам), поскольку действующие механизмы нормирования, когда каждое ведомство, субъект РФ создает собственные правила, фактически не работают», — отметил он.

По его словам, предполагается создать единую для всех госзаказчиков систему нормирования с использованием Каталога товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Кроме того, Лавров напомнил об упрощении закупок, которые произошли с 1 июля 2019 г., в частности существенное упрощение закупок строительных работ.