Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Лавров - Минфин готовит крупные поправки в 44-ФЗ на 2021 год

    Лавров - Минфин готовит крупные поправки в 44-ФЗ на 2021 год

    Поделиться

    Минфин разработает крупный пакет поправок к 44-ФЗ в 2021 г. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Лавров, выступая на конференции «Закупки 2030».

    В планах минфина:

    • Сокращение способов закупок; 
    • Дальнейшее упрощение порядка проведения закупки; 
    • Усиление предквалификации; 
    • Типизация контрактов; 
    • Повышение действенности обеспечения заявок и контрактов; 
    • Унификация случаев несостоявшихся закупок; 
    • Ограничения для необоснованного обжалования.

    «В этот законопроект планируем включить поправки, направленные на выстраивание сквозной системы нормирования (установление требований, включая предельные цены, к закупаемым товарам, работам, услугам), поскольку действующие механизмы нормирования, когда каждое ведомство, субъект РФ создает собственные правила, фактически не работают», — отметил он.

    По его словам, предполагается создать единую для всех госзаказчиков систему нормирования с использованием Каталога товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

    Кроме того, Лавров напомнил об упрощении закупок, которые произошли с 1 июля 2019 г., в частности существенное упрощение закупок строительных работ.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить