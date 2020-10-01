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    Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»

    Автор: onf.ru
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    Бюро расследований ОНФ вместе с регуляторами и контролерами, федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом обсудят меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ». Вице-премьер РФ Юрий Борисов рекомендовал в своем поручении профильным государственным органам власти и госкорпорациям принять участие в мероприятии.

    «Сегодня для нас самое главное – понять, почему отечественные госзаказчики и производители не могут найти дорогу друг к другу. Экономический курс на поддержку российских производителей в контрактной системе взят еще в 2014 году, когда ввиду известных событий страна подверглась и подвергается серьезному экономическому давлению извне. В этих условиях очень важно сделать упор на отечественного производителя, однако, анализируя работу системы госзакупок, мы видим, что заказчики часто устанавливают избыточные требования в закупках либо просто игнорируют российских участников в тендерах», – отметил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы, заместитель председателя оргкомитета форума-выставки Антон Гетта.

    «Поэтому поручение вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова абсолютно отвечает реалиям сегодняшнего дня, и одной из главных задач форума будет помочь российским заказчикам и производителям найти дорогу друг к другу», – добавил он.

    «Несмотря на перенос форума-выставки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы ни на день не прерывали процесс формирования повестки будущего мероприятия. Совместно с партнерами, экспертами, коллегами мы плотно работаем над наполнением деловой программы, выбираем наиболее интересные и злободневные темы. Среди них – поддержка отечественных производителей в рамках закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий; расширение возможностей заключения инвестиционных контрактов; обсуждение программ финансовой и организационной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса; первые результаты пилотного проекта «Экспертиза результатов исполнения контрактов» и многое другое», – рассказал директор форума-выставки «Госзаказ» Андрей Садофьев.

    Мероприятие пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 г. и концептуально объединит дискуссионную площадку и выставочную экспозицию. Программа обновляется на официальном сайте форума www.forum-goszakaz.ru.

    Источник: https://onf.ru/2020/09/30/byuro-rassledovaniy-onf-obsudit-mery-podderzhki-rossiyskih-proizvoditeley-na-forume/
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    Форум Госзаказ, ОНФ, Торги, закупки, 44-ФЗ, ЭТП ГПБ
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